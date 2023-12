Jerz nie został otruty przez służby

Prokurator zaznaczył jednak, że on oraz jego bliscy byli szykanowani przez komunistyczne służby. To mogło wywołać u Jacka Jerza „olbrzymi stres, niepokój, obciążenie psychiczne i wysiłek fizyczny, co nie pozostawało bez wpływu na stan Jego zdrowia”. Dlatego zdaniem prokuratora Marka Rabiegi jest on ofiarą systemu komunistycznego w Polsce.