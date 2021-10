Według informacji Mikołaja Chrzana, zastępcy redaktora naczelnego „Gazety Wyborczej" funkcjonariusze próbują zabrać dziennikarzowi służbowego laptopa. Działanie policji ma związek z groźbami wobec posła PiS.

- Policja zabezpiecza urządzenie, na podstawie ustalonego IP, z którego kierowane były groźby karalne pod adresem posłów – napisał na Twitterze Maciej Wąsik, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji.

O działaniu policji w mieszkaniu dziennikarza poinformował dziś Mikołaj Chrzan.

-Teraz, w mieszkaniu dziennikarza @gazeta_wyborcza w Zielonej Górze, @PolskaPolicja , bez żadnego nakazu, próbuje zabrać służbowy laptop naszego dziennikarza. Na miejscu są koledzy z redakcji, jadą też adwokaci – napisał Mikołaj Chrzan.

Stwierdził też, że to "skandaliczna sprawa". - "W tamtej słynnej akcji z laptopem Latkowskiego w redakcji Wprost ABW miało przynajmniej nakaz od prokuratury, nie wchodzili „na legitymację" – dodał.

Nawiązał do słynnej sprawy sprzed kilku lat, gdy ABW weszło do redakcji tygodnika "Wprost", by skonfiskować komputer Sylwestrowi Latkowskiemu, badającemu wówczas sprawę afery podsłuchowej.

Czytaj więcej Kraj Dziennikarz Michał Majewski prawomocnie skazany za nieoddanie laptopa ABW Sąd prawomocnym wyrokiem skazał Michała Majewskiego, który w 2014 roku, w czasie akcji Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w redakcji tygodnika „Wprost”, nie pozwalał przejąć funkcjonariuszom laptopa Sylwestra Latkowskiego, redaktora naczelnego gazety. - Czuję absmak związany z tą sprawą - powiedział dziennikarz w rozmowie z Onetem.

Rzecznik zielonogórskiej policji podinsp. Małgorzata Stanisławska w rozmowie z rp.pl przyznała, że policjanci weszli do mieszkania dziennikarza na wniosek prokuratury Warszawa- Śródmieście.

– Wykonujemy czynności na zlecenie warszawskiej policji. To ona powinna udzielać informacji w tej sprawie – dodała podinsp. Stanisławska.

Stołeczna policja podała na Twitterze, że „niestety w ostatnich latach zwiększa się liczba gróźb pozbawienia życia polityków. Pierwsze kroki ze strony policji polegają na ustaleniu IP komputera. Nie inaczej było w tym przypadku".

Mikołaj Chrzan w rozmowie z Onetem powiedział, że do mieszkania jednego z dziennikarzy "Wyborczej" Zielona Góra dziś rano przyszło czterech nieumundurowanych policjantów.

- Pokazując legitymacje, zażądali wydania laptopa. Tłumaczyli, że z tego adresu IP wysyłane były groźby pod adresem polityka PiS. Nie mieli żadnego nakazu. Nieoficjalnie wiemy, że chodzi o mail, który dostał Jerzy Materna, poseł PiS z Zielonej Góry" – dodał Chrzan.

Jego zdaniem to „absurdalne insynuacje, dziennikarz nikomu nie groził. Nie wydał laptopa". - Policjanci nadal są w mieszkaniu i czekają na instrukcje" - dodaje w rozmowie z Onetem. Sam dziennikarz, u którego są policjanci zapewnił w rozmowie z portalem, że nie wysłał nikomu takiego maila. Nikomu nie groził.

Poseł Jerzy Materna (PiS) w rozmowie z Onetem przyznał, że w ostatnich dniach otrzymał maila z pogróżkami. Znalazła się w nim zapowiedź mordu.

- Byłem zszokowany, pierwszy raz w życiu dostałem tak mocne groźby. Zgłosiłem to do pani marszałek, a ona zgłosiła to na policję. Wczoraj byłem przesłuchany. Żadnej ochrony nie chcę, ale przyznam, że przez pierwszą godzinę byłem zszokowany – dodał poseł Materna.

Przyznał też, że był zaskoczony informacją, że policja weszła do mieszkania dziennikarza "Gazety Wyborczej" w tej sprawie, bo nie spodziewał się, że to właśnie pracownik dziennika będzie podejrzewany o autorstwo maila. Poseł w rozmowie z portalem stwierdził, że nie zależało mu na rozgłaszaniu tej sprawy.