Zorze polarne to jeden z najbardziej charakterystycznych i widowiskowych fenomenów Ziemi. Choć zjawisko to występuje również na innych planetach Układu Słonecznego, to właśnie w ziemskiej atmosferze – dzięki specyfice jej składu i polu magnetycznemu – tworzy feerię barw, która ludzkiemu oku ukazuje się zazwyczaj pod osłoną nocy.

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Teraz naukowcy zyskali zupełnie nową perspektywę obserwacji tych zjawisk. Wszystko za sprawą wspólnej misji Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) oraz Chińskiej Akademii Nauk (CAS) o nazwie SMILE (Solar wind Magnetosphere Ionosphere Link Explorer), o której pisze serwis Live Science.

Zorza widziana w blasku dnia

Dla obserwatora naziemnego zorza kojarzy się wyłącznie z nocnym niebem w rejonach okołobiegunowych. Pierwsze dane przesłane przez sondę SMILE pokazują jednak to zjawisko z dystansu, w pasmie promieniowania ultrafioletowego.

Zarejestrowane w lipcu 2026 r. obrazy przedstawiają gigantyczny, wijący się pierścień naładowanych cząstek, oplatający biegun północny. Na pierwszym planie widoczna jest Ziemia – świecąca niczym półksiężyc – której oświetlona słońcem część w około jednej trzeciej objęta jest blaskiem zorzy. W tle rozciąga się ciemna strona globu oraz rozmywające się w ruchu orbitalnym gwiazdy.

Fotografie wykonano zaledwie dwa tygodnie po uruchomieniu pokładowego instrumentu Ultraviolet Aurora Imager (UAI). Jak zauważa Live Science, stanowią one potwierdzenie pełnej sprawności technicznej aparatury i otwierają właściwą fazę badań naukowych.

Trzy lata na orbicie w stronę Księżyca

Sonda SMILE została wystrzelona 19 maja. Przez najbliższe trzy lata będzie operować na wysoce eliptycznej orbicie. W swoim najwyższym punkcie (apogeum) oddali się od Bieguna Północnego na odległość około 121 tysięcy kilometrów – co stanowi blisko jedną trzecią dystansu dzielącego Ziemię od Księżyca.

Takie parametry orbity zapewnią badaczom niespotykane dotąd możliwości, jak rekordowy czas obserwacji oraz lobalny obraz zjawiska:

Obok kamery UAI na pokładzie SMILE pracują jeszcze trzy zaawansowane instrumenty badawcze. Ich zadaniem jest rejestracja miękkiego promieniowania rentgenowskiego, pomiar parametrów pola magnetycznego oraz detekcja lekkich jonów w otoczeniu naszej planety. Zebrane dane pozwolą lepiej zrozumieć, jak burze geomagnetyczne wpływają na ziemską infrastrukturę technologiczną – w tym satelity telekomunikacyjne i sieci elektroenergetyczne.