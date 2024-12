Nic nie wskazuje na to, by na razie sytuacja miała się poprawić. Jak podaje „Focus”, z roku na rok może być coraz gorzej, a nanocząsteczek tlenku węgla w atmosferze będzie o kilkadziesiąt lub nawet kilkaset procent więcej. Nie można na razie określić, czym to będzie skutkowało, ale będzie to miało wpływ na wszystkich zamieszkujących powierzchnię Ziemi, co przynieść może spore ryzyko.

Jak wskazuje Business Insider, aktualnie, mimo alarmującej sytuacji, satelity nie są głównym źródłem zanieczyszczeń, ale nie da się określić, jak szybko zwiększy się ich negatywny wpływ na atmosferę. Aktualnie około 10 proc. cząstek aerozolu w stratosferze zawiera metale z satelitów i statków kosmicznych. W ciągu kilku najbliższych dekad liczba ta może wzrosnąć do 50 proc.

Czy list naukowców przyniesie rezultat?

W wypowiedzi dla Business Insider rzecznik FCC poinformował, że agencja przyjrzy się zasadom NEPA wyłączającym satelity z oceny środowiskowej. W przypadku, gdy okaże się, że duże układy satelitarne wpływają znacząco na atmosferę, ocena ta będzie konieczna.

Michelle Hanlon, dyrektorka wykonawcza Center for Air and Space Law na University of Mississippi School of Law sądzi, że nawet jeśli zamknie się amerykański przemysł kosmiczny, to i tak straty będą powstawały, dlatego nie uważa, że rozwiązaniem jest wstrzymanie startów satelitów. Według niej konieczne są dalsze badania.