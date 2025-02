Piątek jest już 15. dniem hospitalizacji 88-letniego Franciszka w rzymskiej poliklinice Gemelli. Papież przebywa w placówce z powodu obustronnego zapalenia płuc.

Jak czuje się papież Franciszek? Duchowny wciąż przebywa w szpitalu w Rzymie

„Papież Franciszek, który od dwóch tygodni w szpitalu walczy z obustronnym zapaleniem płuc, spędził kolejną spokojną noc i teraz odpoczywa" - poinformował w piątek rano Watykan.

W czwartek wieczorem służby prasowe Watykanu przekazały, że stan papieża ponownie się poprawił. Tego samego dnia – lecz w porannym komunikacie – poinformowano natomiast, że papież „dobrze spał w nocy”.

Dzień wcześniej – w środę – podano, że u Ojca Świętego nastąpiła „dalsza niewielka poprawa”. Według Watykanu, problem łagodnej niewydolności nerek został zażegnany, jednak rokowania co do stanu zdrowia papieża pozostają „ostrożne”, a to oznacza, że niebezpieczeństwo nie minęło. Pragnący zachować anonimowość przedstawiciel Watykanu powiedział także agencji Reutera, że Franciszek jest przytomny, kontynuuje leczenie, może normalnie jeść oraz chodzić po pokoju.