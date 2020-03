Dalej jako "Konkurs".

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorami Konkursu są: Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 51, 00-838 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000660475, posiadająca NIP 522-010-36-73 i REGON 002050380 oraz Poczta Polska S.A., z siedzibą w Warszawie przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000334972, NIP 525-000-73-13, REGON 010684960, o kapitale zakładowym wynoszącym 774 140 000 zł, w całości wpłaconym (dalej łącznie zwani „Organizatorami”) 2. Regulamin Konkursu „Znaczek na 100 lecie Rzeczpospolitej” zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady udziału w Konkursie na przygotowanie przez uczestników projektu znaczka pocztowego który ma związek ze stuleciem dziennika „Rzeczpospolita”. 3. Szczegóły Konkursu dostępne na stronie Konkursu: www.rp.pl (dalej zwana „stroną Konkursu”). 4. Biuro Organizacyjne Konkursu (dalej zwane „Biuro Konkursu”) znajduje się w siedzibie Gremi Media SA. 5. Kontakt do Biura Konkursu: tel.: 22 46 30 370, w dni robocze: od poniedziałku do piątku, w godzinach: 10.00 – 14.00; e-mail: sekretarze@rp.pl adres: ul. Prosta 51 00-838 Warszawa Poniżej dalsza część artykułu

II. CEL I PRZEDMIOT KONKURSU 1. Celem Konkursu jest promocja i przybliżenie tradycji dziennika „Rzeczpospolita”. 2. Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu przez uczestników konkursu projektu znaczka pocztowego, spełniającego wymagania techniczne określone w Regulaminie (dalej jako „praca konkursowa”).Prace konkursowe winny odwoływać się do opisanej w liście Redaktora Naczelnego tradycji. 3. Na podstawie zwycięskiej koncepcji znaczka pocztowego Organizator Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 00-940, przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8 wyda znaczek pocztowy - 100-lecie dziennika „Rzeczpospolita”. 4. Znaczek pocztowy -100-lecie dziennika „Rzeczpospolita” będzie miał format 43 x 31,25 mm lub odwrotnie, zostanie wydrukowany w technice offsetowej w 6 kolorach i wprowadzony do obiegu w czerwcu 2020 r. w nakładzie do 150 000 szt. 5. Organizatorzy konkursu zastrzegają możliwość niewydrukowania znaczka pocztowego prezentującego zwycięską pracę konkursową.

III. TERMINARZ Konkurs odbywa się w terminie do 31 marca 2020 roku Konkursu pod hasłem „Znaczek na 100 lecie Rzeczpospolitej”. Kapituła ogłosi autora zwycięskiego projektu nie później niż do 10 kwietnia 2020 r.

IV. ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE 1. Zgłoszona do Konkursu praca konkursowa musi być pracą indywidualną jednego uczestnika, z zastrzeżeniem postanowień pkt 2,3 i 4. Jeden uczestnik może zgłosić do Konkursu tylko jedną pracę konkursową. W Konkursie mogą brać udział jedynie te prace konkursowe, które nie zostały wcześniej nigdzie opublikowane i nie wygrały żadnego innego konkursu plastycznego. 2. Projekt graficzny znaczka pocztowego przygotowany w ramach Konkursu zgodnie z warunkami technicznymi, o których mowa w rozdziale V może stanowić autorską kreację uczestnika, bez wykorzystania dzieł innych twórców. 3. Projekt graficzny znaczka pocztowego przygotowany w ramach Konkursu zgodnie z warunkami technicznymi, o których mowa w rozdziale V może zostać przygotowany z wykorzystaniem dzieł innych twórców. 4. W przypadku wykorzystania w projekcie graficznym znaczka pocztowego innych dzieł konieczne jest dołączenie do składanej pracy konkursowej widoku wykorzystanych materiałów oraz wskazania ich źródła, przy czym wskazanie Wikipedii jako źródła nie jest wystarczające. 5. Organizator Konkursu zastrzega sobie możliwość skierowania do autorów nadesłanych prac konkursowych dodatkowych pytań w kwestii wykorzystanych w pracy materiałów. 6. Uczestnikami Konkursu może być każda osoba pełnoletnia spośród profesjonalistów legitymujących się dorobkiem artystycznym i doświadczeniem w pracach graficznych. 7. Prace konkursowe złożone na Konkurs nie podlegają zwrotowi. 8. Wszystkie prace konkursowe zgodne z Regulaminem zostaną opublikowane na stronie konkursu www.rp.pl. Projekty wydanych znaczków pocztowych można obejrzeć na stronie www.filatelistyka.poczta-polska.pl 9. Wszystkie prace konkursowe zgodne z Regulaminem oceniane będą przez Kapitułę składającą się przedstawicieli Organizatorów oraz specjalistów w zakresie projektowania graficznego. Projekty oceniać będzie 5 osobowa Kapituła wyznaczona przez Organizatorów tj. Polską Pocztą (3 osoby) i Gremi Media (2 osoby). Kapituła wybierze z nadesłanych projektów 10 prac finałowych, które zostaną przedstawione publicznie. Prace te będą eksponowane jako projekty (gazeta, online, ekspozycja przy okazji eventów) wraz z podaniem krótkiej informacji o autorach. W drugiej fazie kapituła dokona wyboru projektu, który trafi na znaczek wydawany przez Pocztę Polską S.A. 10. Każda praca będzie podpisana tytułem, imieniem i nazwiskiem autora. 11. Autor zwycięskiej pracy zostanie przedstawiony publicznie na łamach dziennika „Rzeczpospolita”. 12. Praca konkursowa podlega ocenie według następujących kryteriów:

a. estetyka wykonania;

b. pomysłowość i oryginalność;

c. zgodność pracy z tematyką konkursową;

d. możliwość wykorzystania jako wzoru dla znaczka pocztowego; 13. Decyzje Kapituły są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

V. WYMAGANIA TECHNICZNE 1. Pracę konkursową należy wykonać ręcznie na papierze dowolną techniką, która nie będzie przestrzenna, np. farbami, kredkami, ołówkiem itp. lub z wykorzystaniem programów graficznych. 2. Pracę konkursową wykonaną ręcznie należy przygotować w orientacji pionowej lub poziomej, w formacie A4 (tj. 29,7 cm szerokości i 21 cm wysokości),,zaś pracę konkursową wykonaną z wykorzystaniem programów graficznych należy przygotować z uwzględnieniem warunków technicznych dla znaczków, o których mowa w pkt 7. 3. Na pracy konkursowej nie mogą znajdować się:

a. logotypy

b. ramka – ilustracja musi wypełniać cały obszar pracy (tj. kartkę w formacie A4);

c. napisy;

d. podpisy autorów;

e. elementy typowe dla znaczków pocztowych, tj. nominał znaczka, napis „Polska”, napis „PWPW”, itd.; 4. Prace konkursowe w formie elektronicznych plików graficznych oraz oryginały prac konkursowych wykonanych ręcznie wraz z materiałami, o których mowa w rozdziale IV pkt. 4 oraz krótkim opisem koncepcji należy kierować na adres: znaczek100@rp.pl lub pocztą na adres Gremi Media SA, ul. Prosta 51, 00-832 Warszawa, w terminie do 31 marca 2020 r. (liczy się data wpływu). 5. Przesłana do Organizatorów praca konkursowa musi ponadto zawierać:

a. Informacje o autorze tj. imię i nazwisko;

b. Tytuł pracy konkursowej (maksymalnie: 30 znaków ze spacjami); 6. Prace niespełniające wymagań technicznych przewidzianych w Regulaminie, w tym prace stworzone techniką przestrzenną, nie będą podlegać ocenie. 7. Wymagania techniczne dla znaczków: a) ZNACZEK - WYMAGANIA TECHNICZNE

- wymiary netto: 43 x 31,25 mm (bez spadów i perforacji) - lub odwrotnie (w pionie)

- kolorystyka: CMYK + 2 dodatkowe ze wzornika PANTONE

- bitmapa 608 DPI, plik .ai, .eps, .psd

b) ZNACZEK - OGRANICZENIA - nie ma możliwości nadruku na farbach PANTONE (nadrukowywane są ostatnie w kolejności) - minimalna grubość linii: 0,05 mm - napisy na bocznych krawędziach zwrócone podstawami w kierunku środka znaczka

c) ZNACZEK - ELEMENTY KONIECZNE - nazwa emisji: 100-lecie dziennika „Rzeczpospolita”

- napis: Polska

- stopka: inicjał i nazwisko autora, PWPW SA (bez kropek), rok - np.: A. Kowalski PWPW SA 2020 - nominał w formacie X,XX zł, tj.: 3,30 zł







VI. NAGRODA 1. Organizatorzy przewidują przyznanie jednej nagrody Głównej o łącznej wartości do 5000 PLN brutto (słownie: pięć tysięcy złotych) dla uczestnika Konkursu (autora nagrodzonej pracy konkursowych). 2. Autorzy nagrodzonych i wyróżnionych prac konkursowych są zobowiązani do przesłania oryginałów prac konkursowych Biura Konkursu w terminie do dnia 31marca 2020 roku. 3. Autor pracy nagrodzonej Nagrodą Główną są zobowiązani do przesłania dwóch egzemplarzy podpisanej umowy, o której mowa w rozdziale VII w pkt. 6 do Biura Konkursu w terminie do dnia 10 kwietnia 2020 roku. 4. Wręczenie nagród nastąpi w siedzibie Organizatora - Gremi Media SA. 5. Autor nagrodzonej pracy konkursowej powinien odebrać nagrodę osobiście oraz pokwitować odbiór nagród. O ile osobisty odbiór nagród nie będzie możliwy Organizatorzy ustalą z autorem inny sposób przekazania nagrody. Dokument potwierdzenia odbioru nagród przygotują Organizatorzy Konkursu. 6. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika Konkursu. 7. Autorzy nagrodzonej pracy konkursowej nie może przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie. 8. Organizatorzy Konkursu naliczą i odprowadzą podatek do właściwego urzędu skarbowego (na podstawie art. 41 ust. 4 w zw. z art. 42 ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). 9. Nagroda przyznana autorowi nagrodzonej pracy konkursowej zostanie wydana zgodnie z przepisami podatkowymi, tj. po pobraniu 10% zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, na co uczestnik wyraża zgodę.

VII. PRAWA AUTORSKIE 1. Z chwilą złożenia pracy konkursowej Organizatorzy nabywają na zasadzie wyłączności, autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania pracą konkursową zgłoszoną do konkursu przez autora pracy konkursowej (dalej jako „utwór”) obejmujące następujące pola eksploatacji: a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

b. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

c. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w lit. b – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 2. Z chwilą otrzymania przez Organizatorów prac konkursowych, Organizatorzy uzyskują prawo do umieszczania tych prac konkursowych na stronie Konkursu. 3. Organizatorom przysługuje prawo do wykonywania we własnym zakresie nieodpłatnych przeróbek i adaptacji utworu. 4. Uczestnik konkursu zobowiązuje się do niewykonywania autorskich praw osobistych do utworu w zakresie: a. nienaruszalności treści i formy;

b. decydowania o pierwszym udostępnieniu publiczności;

c. nadzoru nad sposobem korzystania. 5. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na wykorzystywanie utworu i wykonywanie przez Organizatorów zależnego prawa autorskiego w sposób określony w pkt. 3 na polach eksploatacji określonych w pkt. 1.. 6. Przekazanie praw autorskich przez autorów prac nagrodzonych Nagrodami Głównymi zostanie potwierdzone na piśmie; stosowna umowa w tym zakresie zostanie zawarta przed wydaniem nagrody. Odmowa podpisania umowy przez autora będzie równoznaczna z wykluczeniem uczestnika z Konkursu. 7. Do Konkursu nie zostaną dopuszczone prace konkursowe, które: a. naruszają prawo obowiązujące w Polsce,

b. naruszają prawa i uczucia osób trzecich, w szczególności majątkowe prawa autorskie

c. zawierają treści powszechnie uznane za społecznie niewłaściwe i naganne moralnie (np. fotografie zawierające treści obraźliwe, wulgarne, obsceniczne, nawołujące do nienawiści i przemocy),

d. zawierają wizerunki obiektów, z których korzystanie w celach komercyjnych wymaga uzyskania dodatkowych zgód i zezwoleń,

e. zawierają znaki towarowe lub inne elementy własności przemysłowej zastrzeżonej na rzecz osób trzecich,

f. zawierają treści o charakterze komercyjnym (reklamy),

g. zostały zrealizowane przy udziale członków komisji sędziowskiej;

h. są reklamą lub antyreklamą produktu lub marki (pokazują logotypy i marek produktów, sprzęt, itp.),

i. nie spełniają podstawowych wymagań technicznych lub podstawowych wymagań artystycznych,

j. naruszają inne postanowienia zawarte w Regulaminie Konkursu.





VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Dane osobowe uczestników są przetwarzane zgodnie z Klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych, która określa rodzaj danych oraz zakres ich przetwarzania (załącznik do Regulaminu). 2. Udział w Konkursie oznacza akceptację zasad udziału w Konkursie zawartych w Regulaminie. 3. Zgłoszenie do Konkursu jest bezpłatne. 4. Organizatorzy nie ponoszą kosztów poniesionych przez uczestników Konkursu związanych z uczestnictwem w Konkursie. 5. Organizatorzy nie odpowiadają za jakąkolwiek szkodę majątkową lub niemajątkową poniesioną przez Uczestnika w wyniku jego udziału w Konkursie lub w wyniku przyznania lub nieprzyznania mu nagrody. 6. Uczestnicy, którzy naruszą Regulamin Konkursu, jak również obowiązujące w Polsce przepisy prawa powszechnego oraz ogólnie przyjęte normy społeczne i obyczajowe, zostaną wykluczeni z Konkursu. 7. Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych będzie stanowić przyczynę wykluczenia z Konkursu. 8. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych przez uczestnika. 9. Stwierdzenie przez Organizatorów naruszenia Regulaminu Konkursu przez Uczestnika Konkursu lub Koordynatora Placówki oznacza wykluczenie z udziału w Konkursie. 10. W konkursie nie mogą brać udziału osoby współpracująca na jakiejkolwiek podstawie z Gremi Media SA lub Poczta Polska S.A., a także członkowie ich rodzin. 11. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonania zmiany treści Regulaminu w zakresie dopuszczalnym przez przepisy prawa. W przypadku wprowadzenia zmiany Organizatorzy zobowiązują się do poinformowania o tym uczestników poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Konkursu.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH GREMI MEDIA Nasza Polityka Ochrony Danych Osobowych określa zasady wykorzystania i przechowywania Pani/Pana danych. Polityka Ochrony Danych Osobowych jest dostępna w siedzibie Fundacji oraz na stronie internetowej pod adresem www.fundacjabos.pl. Administratorem danych osobowych, których nam Pan/Pani dostarcza jest Gremi Media SA ul Prosta 51 Warszawa oraz Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 00-940, przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8. Zbieramy następujące dane osobowe: • Imię i Nazwisko;

• Dane kontaktowe, w tym adres poczty elektronicznej i numer telefonu lub inne formy

komunikacji elektronicznej;

Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust 1 pkt a oraz pkt b RODO, oraz uzasadnionego

interesu realizowanego przez administratora danych (art 6 ust 1 pkt f RODO), w celu:

• zgłoszenia Pani/Pana danych do konkursu,

• przeprowadzenia konkursu,

• kontaktu w sprawie ewentualnej wygranej,

• prowadzenia korespondencji dotyczącej przeprowadzanego konkursu. Podanie danych jest dobrowolne. Nie podanie danych spowoduje brak możliwości wykonywania w/w czynności i brak możliwości świadczenia usług. Dane nie będą podlegały profilowaniu ani innym formom zautomatyzowanego przetwarzania. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane

osobowe na zlecenie administratorów, przy czym podmioty te przetwarzają dane wyłącznie na wyraźne zlecenie Administratorów. Ponadto, Pani/Pana dane nie są udostępniane stronom trzecim, chyba że jest to wyraźnie wymagane przepisami prawa. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji usługi, oraz obrony przed ewentualnymi roszczeniami (w tym roszczeniami organów podatkowych) wynikającymi ze zrealizowanej usługi. Ma Pan/Pani prawo wycofać zgodę na przetwarzanie danych w dowolnym momencie (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust 1 pkt a RODO), prawo dostępu do danych, żądania ich sprostowania oraz przenoszenia danych. Ma Pan/Pani także prawo do żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych. W celu realizacji tych praw należy skontaktować się a) DO Koordynatora ds. ochrony danych osobowych: adres siedziby: Prosta 51, 00-838 Warszawa

adres e-mail: dane_osobowe@rp.pl

Poczta Polska Administratorem danych osobowych jest Poczta Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa. 1. Kontakt z inspektorem ochrony danych: Inspektor ochrony danych Poczta Polska S.A. ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, adres e-mail: inspektorodo@poczta-polska.pl. 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy, na podstawie art. 6 ust.1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych ) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2018). 3. Odbiorcami danych osobowych mogą być podwykonawcy Poczty Polskiej S.A.

w przypadku, w którym wydruk jest realizowany z udziałem podmiotu przetwarzającego. 4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji usługi, oraz obrony przed ewentualnymi roszczeniami wynikającymi ze zrealizowanej usługi. 5. Wykonawcy przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 6. Wykonawcy przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 7. Dane osobowe mogą być przekazane do państwa trzeciego w związku z korzystaniem przez administratora z rozwiązań chmurowych, na podstawie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską. Licencjodawcy przysługuje prawo do uzyskania kopii tych danych – w przypadku przetwarzania danych osobowych z wykorzystaniem takiego rozwiązania. W przypadku zastrzeżeń co do legalności przetwarzania danych ma Pan/Pani prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.