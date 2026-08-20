Bezzałogowiec został zniszczony w okolicach miejscowości Rugaji w powiecie Balvi (około 60 km na północ od Rzeżycy) przez włoskie siły powietrzne, patrolujące przestrzeń krajów bałtyckich w ramach natowskiej misji. Dron wleciał nad terytorium Łotwy od strony Białorusi – przekazano w komunikacie, podkreślając, że informacje na temat modelu maszyny nie będą udzielane z uwagi na planowane operacje sił zbrojnych Ukrainy.

Reklama Reklama

Według łotewskiego dowództwa stosowane przez Rosjan środki walki elektromagnetycznej mogą zakłócać łączność i nawigację, a także utrudniać, a nawet uniemożliwiać użycie precyzyjnej broni przy namierzaniu celów.

Wrak strąconego drona odnaleziono w piątek 14 sierpnia wieczorem, a potencjalne ładunki wybuchowe zostały zdetonowane następnego dnia.

Był to drugi bezpilotowiec, który w ostatnim czasie przedostał się nad Łotwę zza wschodniej granicy i został zestrzelony nad terytorium tego państwa. Myśliwce NATO po raz pierwszy zniszczyły bezzałogowiec w łotewskiej przestrzeni powietrznej 8 czerwca.

Dron z Ukrainy został zestrzelony nad Łotwą 14 sierpnia, szczątków szukała łotewska Gwardia Narodowa Foto: REUTERS/Janis Laizans

Wcześniej w tym roku obce drony kilka razy naruszyły łotewską przestrzeń powietrzną podczas ataków na cele w Rosji, przeprowadzanych przez Ukrainę. Maszyny rozbiły się wówczas w terenie niezamieszkanym. W jednym przypadku dron uderzył w infrastrukturę cywilną, uszkadzając m.in. puste zbiorniki na paliwo.