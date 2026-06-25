Izrael wycofał część swoich sił z południowego Libanu - poinformowała w czwartek agencja Reutera, powołując się na anonimowego urzędnika w Departamencie Stanu.
- Izrael podjął konkretny krok, wycofując się z części strefy buforowej. To istotny gest dobrej woli pod adresem prawowitego rządu Libanu - powiedział cytowany przez agencję Reutera urzędnik. - Armia libańska powinna teraz wejść i oczyścić ten obszar z broni i infrastruktury terrorystów - dodał.
Tyle że media libańskie, jak i izraelskie, powołując się na swoje źródła, zdementowały te informacje. Libański nadawca LBC Group przytoczył wypowiedź anonimowego przedstawiciela władz w Bejrucie, który zaprzeczył tym informacjom. - Wojska izraelskie codziennie próbują rozszerzać zajmowany obszar - przekazał LBC.
Doniesieniom amerykańskiej agencji zaprzeczył także wysoki rangą funkcjonariusz armii izraelskiej, na którego powołuje się dziennik „Jerusalem Post”.
Na początku marca terrorystyczna organizacja Hezbollah zaatakowała Izrael w ramach solidarności z Iranem, odpierającym amerykańsko-izraelskie ataki. Izrael odpowiedział ogniem, a prowadzona przezeń ofensywa pozwoliła na wyparcie Hezbollahu i zajęcie obszarów przygranicznych w Libanie.
Obecnie Liban i Izrael negocjują w USA popieraną przez Stany Zjednoczone propozycję, zgodnie z którą siły izraelskie miałyby wycofać się z części terytoriów zajętych podczas wojny i przekazać je pod kontrolę armii libańskiej. Ta z kolei ma doprowadzić do wyparcia z tych obszarów niepaństwowych ugrupowań zbrojnych.
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Z kolei Iran, który wspiera i finansuje szyicki Hezbollah, domaga się całkowitego wstrzymania walk w Libanie i pełnego wycofania stamtąd sił izraelskich.
„Dla nas zawieszenie broni w Libanie jest równie ważne jak zawieszenie broni w Iranie. (...) zakończenie wojny w Libanie jest równie ważne jak zakończenie wojny w Iranie” – powiedział w środę przewodniczący irańskiego parlamentu Mohammad Bagher Ghalibaf.
Obecność wojsk Izraela w Libanie to jedna z dwóch, obok wojny irańsko-amerykańskiej, zapalnych kwestii na Bliskim Wschodzie. W tym tygodniu zakończyła się pierwsza runda rozmów wysokiej rangi przedstawicieli administracji USA i władz w Iranie. Ustalono mapę drogową prowadzącą do ostatecznej umowy, jaką Waszyngton i Teheran mają podpisać w ciągu 60 dni.
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