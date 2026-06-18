Łącznie Rosję atakowało w nocy 555 ukraińskich dronów – informuje Ministerstwo Obrony Rosji. Drony były strącane też nad obwodami: astrachańskim, biełgorodzkim, briańskim, wołgogradzkim, woroneskim, włodzimierskim, kałuskim, kurskim, lipieckim, orłowskim, smoleńskim, tambowskim, twerskim, tulskim, rostowskim, riazańskim, okupowanym Krymem i Morzem Azowskim.

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To trzecia noc z rzędu, gdy Moskwa była atakowana przez liczne ukraińskie drony. Ukraina podjęła takie ataki po zmasowanym ataku na Kijów, w którym ucierpiała m.in. Ławra Peczerska.

Ukraińcy drugi raz w ciągu trzech dni zaatakowali rafinerię Gazpromu w Moskwie

Po raz drugi w ostatnich trzech dniach zaatakowana została Moskiewska Rafineria Ropy Naftowej w dzielnicy Kapotnia. Rafineria, należąca do Gazpromu, dostarcza m.in. paliwo lotnicze na potrzeby podmoskiewskich lotnisk, a także zaspokaja ok. 70 proc. zapotrzebowania na benzynę w obwodzie moskiewskim. Jej zdolności przerobowe wynoszą 11 mln ton ropy rocznie.

Wspomniane podmoskiewskie lotniska (Domodiedowo, Żukowskij, Wnukowo, Szermietiewo) wstrzymały tej nocy działanie w związku z ukraińskim atakiem.

„Kilka dronów zdołało dosięgnąć Rafinerii Moskiewskiej. Są podejmowane środki, by ograniczyć konsekwencje” – napisał Sobianin w mediach społecznościowych. W mediach społecznościowych pojawiły się nagrania, w których widać gęsty, czarny dym unoszący się nad Moskwą – to prawdopodobnie konsekwencja ataku na rafinerię.

Tymczasem kanał ASTRA w serwisie Telegram informuje, że na przedmieściach Moskwy, w ataku dronów ucierpiał co najmniej jeden blok mieszkalny – wielopiętrowy blok miał zostać trafiony w podmoskiewskich Kotielnikach.

Atak Ukraińców na Moskwę: Ucierpiały centra handlowe i blok mieszkalny

Mer Moskwy napisał też o uszkodzeniu budynku centrum handlowo-targowego Sadowod na przedmieściach rosyjskiej stolicy. Sobianin zaznaczył, że w ataku nikt nie ucierpiał.

Z kolei gubernator obwodu moskiewskiego Andriej Worobiow poinformował, że dron uderzył w blok mieszkalny w podmoskiewskiej miejscowości Żukowskij. Według wstępnych doniesień w ataku nikt nie ucierpiał, ale wielopiętrowy blok mieszkalny został uszkodzony. Mieszkańców ewakuowano. Worobiow pisze też o pożarze centrum handlowego Biełaja Dacza w podmoskiewskich Kotielnikach. Pożar miał zostać wywołany przez spadające szczątki ukraińskich dronów.

Z kolei we wsi Stepanowo (ok. 50 km od Moskwy) w czasie odpierania ataku dronów ranna została kobieta. To konsekwencja strącenia drona, którego szczątki spadły na dach domu jednorodzinnego. Ranna odmówiła hospitalizacji – informuje Worobiow.

W pobliskim mieście Elektrostal szczątki strąconego drona doprowadziły do pożaru samochodu.

Kanał SHOT w serwisie Telegram informuje też, że w miejscowości Fatiejewo, w rejonie Pawłowskiego Posadu, zapaliły się dwa domki letniskowe (nie ma informacji o ofiarach). Również we wsi Masnowo-Żukowo, dron trafił w domek letniskowy na terenie ogrodów działkowych. Zniszczony został budynek oraz zabudowania gospodarcze.

W Lubercach uszkodzony został budynek centrum fitness oraz obiekt w strefie przemysłowej. Szczątki drona spadły na dach centrum handlowego, powodując pożar.

Pożar w składzie paliw w obwodzie moskiewskim

W nocy Ukraińcy zaatakowali też skład paliw w obwodzie rostowskim. Mieszkańcy Gukowa, miejscowości na terenie obwodu, informują o pożarze, który wybuchł po uderzeniu dronów.

Gubernator obwodu rostowskiego poinformował, że w wyniku ataku jedna osoba zginęła, a dwie zostały ranne.

Z kolei gubernator obwodu jarosławskiego Michaił Jewrajew ogłosił wstrzymanie ruchu na drodze wyjazdowej z Jarosławia w kierunku Moskwy „ze względów bezpieczeństwa”, w związku z atakiem dronów na obwód jarosławski.

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