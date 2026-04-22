Na miejscu pojawili się ukraińscy wojskowi, którzy szkolą Amerykanów z obsługi systemu Sky Map – platformy dowodzenia i kontroli wykorzystywanej wcześniej na szeroką skalę w wojnie z Rosją.

Reklama Reklama

Nieoczekiwany zwrot: Ukraina wspiera amerykańską obronę

System Sky Map, opracowany przez ukraińską firmę Sky Fortress, integruje dane z radarów i czujników, umożliwiając wykrywanie zagrożeń, w tym produkowanych w Iranie dronów typu Shahed, oraz szybkie reagowanie, m.in. poprzez użycie dronów przechwytujących.

Platforma powstała po 2022 roku i opiera się m.in. na sieci ponad 10 tys. sensorów akustycznych rozmieszczonych na terytorium Ukrainy. Projekt był wspierany przez wojskowy program innowacyjny Brave1.

Ataki Iranu obnażyły słabości USA

Baza Prince Sultan, położona ok. 640 km od Iranu, była w ostatnich miesiącach celem zmasowanych ataków dronów i rakiet. W ich wyniku zniszczono samolot radarowy E-3 AWACS i uszkodzono tankowce KC-135. Irańczykom udało się również zniszczyć elementy infrastruktury wspierającej system obrony przeciwrakietowej THAAD.

Zdaniem analityków wydarzenia te ujawniły luki w amerykańskich systemach obrony powietrznej. Jak wskazuje Timothy Walton z think tanku Hudson Institute, problem ten jest znany od lat, ale nie został skutecznie rozwiązany.

Donald Trump odrzucał pomoc ze strony Wołodymyra Zełenskiego

Wdrożenie ukraińskiej technologii następuje zaledwie miesiąc po tym, jak Donald Trump publicznie odrzucił ofertę pomocy ze strony ukraińskiego prezydenta. – Nie potrzebujemy ich pomocy w obronie przed dronami – deklarował Trump w marcu w rozmowie z Fox News.

Mimo tego Pentagon zdecydował się na praktyczne wykorzystanie ukraińskich rozwiązań, unikając publicznych komentarzy w tej sprawie.

Doświadczenia z wojny w Ukrainie pokazują, że tanie, masowo produkowane drony mogą skutecznie przełamywać nawet zaawansowane systemy obrony. USA zwiększają inwestycje w technologie przeciwdronowe – tylko w ramach programu Operacja Epicka Furia przeznaczono na ten cel 350 milionów dolarów.

Eksperci podkreślają jednak, że nie istnieje jedno uniwersalne rozwiązanie. – Nie ma „srebrnej kuli”, która zatrzyma każde zagrożenie – przyznał przedstawiciel Pentagonu Adam Scher w rozmowie z agencją Reutera.

USA testują nowe rozwiązania do zwalczania dronów

Nowe systemy są nadal w fazie testów. Podczas jednego z nich w bazie Prince Sultan dron przechwytujący Merops, opracowany przez amerykański projekt wspierany przez byłego szefa Google Erica Schmidta, stracił kontrolę i uderzył w budynek na terenie bazy.