KC-135 Stratotanker
Dowództwo Centralne USA (CENTCOM) podało, że katastrofa nie była wynikiem ostrzału ani ataku przeciwnika. W zdarzeniu brały udział dwa amerykańskie samoloty-tankowce. Jeden z nich spadł na pustynnym obszarze zachodniego Iraku, drugi bezpiecznie wylądował.
Początkowo nie informowano o liczbie ofiar. W kolejnym komunikacie przekazano, że czterech amerykańskich żołnierzy zginęło w katastrofie. Dwie inne osoby uważane były za zaginione. Pentagon przekazał, że tożsamość ofiar nie będzie podawana publicznie przez 24 godziny po powiadomieniu najbliższych krewnych. Po godz. 15.00 czasu polskiego CENTCOM opublikowało jednak kolejny komunikat w serwisie X, w którym poinformowano, że w katastrofie zginęli wszyscy członkowie załogi.
Samolot tankowania powietrznego KC-135 Stratotanker należący do sił powietrznych Stanów Zjednoczonych rozbił się w czwartek w zachodnim Iraku – poi...
Jak podkreśla serwis Aerospace Global News, duże samoloty tankujące, takie jak KC-135, nie posiadają spadochronów dla załóg. Zamiast tego, operacje tankowania opierają się na założeniu, że załoga pozostanie na pokładzie samolotu i w sytuacji awaryjnej podejmie próbę kontrolowanego lądowania.
Pomimo swoich rozmiarów i znaczenia, żaden z głównych samolotów-cystern na świecie nie jest wyposażony w spadochrony dla załogi. Tego typu samoloty zwykle operują z załogą składającą się z trzech lub więcej osób, w tym pilotów i operatorów tankowania, którzy pracują na stanowiskach wewnątrz kadłuba.
W przeciwieństwie do samolotów myśliwskich wyposażonych w katapultowane fotele, duże samoloty transportowe nie mają praktycznej możliwości bezpiecznego opuszczenia samolotu w trakcie lotu. Dlaczego? Duże samoloty mają skomplikowane wnętrza, wąskie korytarze i ograniczoną liczbę punktów ewakuacyjnych. Dotarcie do spadochronu i szybkie opuszczenie samolotu w sytuacji awaryjnej byłoby niezwykle trudne – wyjaśnia Aerospace Global News.
Tankowce zazwyczaj poruszają się na wysokościach powyżej 9 km z prędkością kilkuset kilometrów na godzinę. Skok z samolotu w takich warunkach bez specjalistycznego sprzętu byłby niezwykle niebezpieczny – twierdzi serwis.
We wrześniu siły powietrzne Stanów Zjednoczonych (USAF) rozpoczęły instalację systemu ADS-B Out w samolotach tankowania powietrznego typu Boeing KC...
Samolot KC-135 wszedł do służby w okresie zimnej wojny, kiedy procedury ewakuacyjne były nadal powszechne w wielu samolotach wojskowych pochodzących z operacji bombowych. Członkowie załogi byli szkoleni w zakresie korzystania ze spadochronów, a samolot był wyposażony w sprzęt ułatwiający im wysiadanie z samolotu w trakcie lotu. Dziesiątki lat później Siły Powietrzne USA dokonały ponownej oceny systemu.
W 2008 r. wycofano spadochrony z KC-135, uznając, że prawdopodobieństwo udanej ewakuacji z samolotu jest niezwykle niskie. Konserwacja spadochronów wymagała również regularnych przeglądów, specjalistycznego sprzętu i dodatkowego szkolenia załogi.
Przedstawiciele Sił Powietrznych ustalili, że czas i wysiłek włożony w utrzymanie zdolności spadochronowej do użycia przynoszą niewielkie korzyści w zakresie bezpieczeństwa.
W kierunku Bliskiego Wschodu lecą m.in. amerykańskie samoloty HC-130J Combat King II i C-17 Globemaster III – podaje Defence Blog. Jak zauważa port...
W przypadku załóg dużych samolotów, np. tankowców, pozostanie w samolocie jest często najbezpieczniejszym rozwiązaniem w sytuacji awaryjnej.
W przeciwieństwie do mniejszych samolotów, duże samoloty transportowe są projektowane tak, aby zachować stabilność nawet przy poważnych uszkodzeniach lub w przypadku awarii systemów. Załogi często mogą kontynuować lot wystarczająco długo, aby podjąć próbę awaryjnego lądowania.
W rezultacie nowoczesne samoloty-cysterny są projektowane z myślą o kontrolowanych procedurach lądowania awaryjnego, a nie – ewakuacji w powietrzu.
W ostatnim czasie w mediach pojawiały się pogłoski sugerujące, że Beniamin Netanjahu zginął lub został ranny w i...
To Iran zdecyduje, kiedy zakończy się wojna, którą rozpoczęły USA i Izrael. Sekretarz ds. energii Chris Wright p...
Ukraińskie doświadczenia z wojny z Rosją zaczynają interesować państwa Bliskiego Wschodu. Kijów wysyła tam swoic...
Wiceprezydent USA J.D. Vance przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu operacji wojskowej przeciwko Iranowi wyrażał...
