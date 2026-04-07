Ben Roberts-Smith odszedł z sił zbrojnych w 2013 roku z opinią bohatera wojennego, który wśród wielu odznaczeń bojowych otrzymał najwyższe odznaczenie wojenne imperium brytyjskiego, Krzyż Wiktorii. We wtorek został aresztowany na lotnisku w Sydney i ma stanąć przed sądem w związku z pięcioma zarzutami zbrodni wojennych – informuje BBC. Chodzi o morderstwa, których miał się dopuścić podczas służby w Afganistanie, gdzie brał udział w sześciu misjach wojskowych w latach 2006-2012.

Sprawa ciągnie się już od kilku lat. Roberts-Smith został oskarżony o morderstwa popełnione na kilku nieuzbrojonych Afgańczykach. Proces cywilny w tej sprawie był pierwszym w historii przypadkiem, gdy sąd rozpatrywał zarzuty dotyczące zbrodni wojennych, które miały zostać popełnione przez australijskie siły zbrojne.

Trwa proces o zbrodnie wojenne popełnione przez Australijczyków w Afganistanie

Były żołnierz odrzuca oskarżenia, argumentując, że domniemane zabójstwa były elementem legalnych działań wojennych lub w ogóle nie miały miejsca. Kolejne rozprawy jednak przegrywał, a w ubiegłym roku przegrał apelację od orzeczenia sądu federalnego.

Podczas wtorkowej konferencji prasowej w Sydney Australijska Policja Federalna potwierdziła aresztowanie 47-letniego byłego żołnierza i poinformowała, że zostanie on oskarżony o zabicie nieuzbrojonych więźniów podczas służby w Afganistanie między rokiem 2009 a 2012. Obecnie stawia mu się jeden zarzut zbrodni wojennej w postaci zabójstwa, jeden – o współudział w zabójstwie oraz trzy – o pomocnictwo, podżeganie lub nakłanianie do zabójstwa. „Ofiary zostały zamordowane przez oskarżonego lub przez jego podwładnych w jego obecności i na jego rozkaz” – poinformowała komisarz australijskiej policji Krissy Barrett.

Australijscy żołnierze mieli zabić w Afganistanie 39 osób

W 2020 roku przełomowe śledztwo zakończone raportem Breretona ujawniło dowody na to, że żołnierze z elitarnej jednostki sił specjalnych armii australijskiej SAS bezprawnie zabili w Afganistanie 39 osób. Dla rozstrzygnięcia sprawy powołano specjalistyczny zespół śledczy.

Szef zespołu Ross Barnett informował, że zarzuty dotyczą „bardzo małej grupy naszych najlepszych i szanowanych żołnierzy”. Dodał, że wtorkowe aresztowanie Roberts-Smitha jest „znaczącym krokiem w tej ekstremalnie trudnej sprawie”.– Zostaliśmy zobowiązani do zbadania dziesiątek morderstw, które miały zostać popełnione w samym środku strefy wojennej, w kraju oddalonym o 9000 km od Australii – powiedział. – Nie możemy pojechać do tego kraju, nie mamy dostępu do miejsc zbrodni. Nie mamy zdjęć, planów sytuacyjnych, pomiarów, danych o odzyskaniu pocisków, analizy śladów krwi. Nie mamy dostępu do ciał ofiar.

W 2018 roku, kiedy po raz pierwszy gazety opublikowały doniesienia o zarzutach, Ben Roberts-Smith był uważany za bohatera narodowego. Podczas służby wojskowej otrzymał najwyższe australijskie odznaczenie wojskowe za samodzielne pokonanie talibów, którzy zaatakowali jego pluton SAS.

Batalia sądowa trwała siedem lat

Po pojawieniu się oskarżeń, aby oczyścić swoje dobre imię, wszczął głośną batalię sądową, która trwała siedem lat, kosztowała miliony dolarów i została nazwana przez media „australijskim procesem stulecia”.

W efekcie Sąd Federalny orzekł jednak, że Ben Roberts-Smith brał udział w co najmniej pięciu morderstwach, a wyrok ten został podtrzymany w postępowaniu apelacyjnym. Sędzia Anthony Besanko stwierdził, że Roberts-Smith dwukrotnie wydał rozkaz rozstrzelania nieuzbrojonych mężczyzn, a także był zamieszany w śmierć skutego kajdankami rolnika, którego zrzucił z klifu, a następnie rozkazał dobić oraz w zabicie pojmanego bojownika talibów, któremu zabrano jako trofeum protezę nogi, a następnie żołnierze wykorzystali ją jako kielich do picia alkoholu.

Za każdy z tych czynów grozi mu wyrok dożywotniego więzienia.