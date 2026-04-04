Tydzień temu światowe media donosiły, że Stany Zjednoczone są pewne, iż zniszczyły co najmniej około jedną trzecią irańskiego arsenału rakietowego. Teraz dziennik „New York Times” – powołując się na raport amerykańskich służb wywiadowczych – podaje, że Teheran ma naprawiać swoje instalacje rakietowe – bombardowane przez siły USA i Izraela – w niezwykle szybkim tempie.

Konflikt USA–Iran: „New York Times” o tempie naprawy irańskich instalacji wojskowych

Z raportów amerykańskiego wywiadu, na które powołuje się „New York Times”, wynika, że Iran „odkopuje i przywraca do sprawności operacyjnej podziemne bunkry i wyrzutnie rakietowe w ciągu godzin po amerykańskich i izraelskich atakach”. Władze w Teheranie miały także skutecznie uchronić przed zniszczeniem znaczną liczbę wyrzutni i rakiet balistycznych.

W piątek CNN informowała – także powołując się na źródła w amerykańskich służbach wywiadowczych – że choć od ponad miesiąca trwają bombardowania USA i Izraela, to około połowa irańskich wyrzutni rakiet balistycznych wciąż pozostaje nienaruszona.

Pod koniec marca agencja Reutera– powołując się na cztery anonimowe źródła z USA – informowała, że Stany Zjednoczone są pewne, iż zniszczyły około jedną trzecią irańskiego arsenału rakietowego. Armia izraelska twierdziła zaś, że zniszczono lub unieszkodliwiono około 60 proc. z 470 irańskich wyrzutni rakiet balistycznych.

Jak ocenia dziennik „New York Times”, szacunki o irańskich możliwościach podają w wątpliwość prezentowaną dotychczas skalę strat, jakie udało się zadać Teheranowi. Gazeta wskazuje, że Teheran może dziennie wystrzeliwać ok. 15-30 pocisków balistycznych i 50-100 dronów.

Eskalacja konfliktu na Bliskim Wschodzie

Konflikt na Bliskim Wschodzie rozszerzył się 28 lutego, po tym, jak Donald Trump zdecydował się na udział USA w izraelskich nalotach na Iran. W jednej z operacji zginął Najwyższy Przywódca Iranu ajatollah Ali Chamenei, który w chwili ataku przebywał w kompleksie rządowym w Teheranie wraz z innymi przywódcami państwa.

Iran zablokował także swobodną żeglugę przez cieśninę Ormuz, wstrzymując tym samym eksport ropy naftowej z Bliskiego Wschodu.

Według CENTCOM operacja wojskowa USA i Izraela – znana jako Epicka Furia – przebiega zgodnie z planem lub nawet szybciej, niż zakładano. Jedną z jej głównych założeń jest właśnie zniszczenie potencjału rakietowego Iranu. Ustalenie dokładnej liczby zniszczonych wyrzutni jest jednak niezwykle trudne.

Przedstawiciel Pentagonu informował niedawno, że liczba irańskich ataków rakietowych i dronowych spadła o około 90 proc. od początku wojny.