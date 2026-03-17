Raport Pentagonu: pijany generał zgubił w polskim pociągu tajne mapy

Wszystko miało dziać się w maju 2024 r. podczas wizyty generała w Kijowie, kiedy pełnił jeszcze rolę dowódcy zespołu SAG-U (Security Assistance Group Ukraine), jednostki koordynującej wsparcie dla Ukrainy. Kilka miesięcy po tym incydencie - w sierpniu 2024 r. - generał przeszedł w stan spoczynku.

Reklama Reklama

Co wydarzyło się po dwóch butelkach gruzińskiej czaczy?

Według raportu Pentagonu podczas jednej z kolacji dowódca wypił dwie półlitrowe butelki gruzińskiej czaczy. To dość mocny, 40-50-procentowy alkohol. Po czaczy dowódca miał być nietrzeźwy również następnego dnia, kiedy odbywała się seria służbowych spotkań, wśród nich – z sekretarzem stanu USA Antonym Blinkenem.

Raport ujawnił, że w tym stanie dowódca upadł na ziemię co najmniej trzy razy, nabawiając się wstrząśnienia mózgu.

Zespół SAG-U zapomniał o cylindrach z tajnymi mapami

Z kolei podczas powrotu z Kijowa do bazy w niemieckim Wiesbaden, gdzie mieściła się siedziba SAG-U, zespół generała zostawił w pociągu w Polsce zapakowane w cylindryczne opakowanie wojskowe mapy opatrzone klauzulą „tajne”. Mapy zostały odnalezione dzień później, były nietknięte.