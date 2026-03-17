Raport Pentagonu: pijany generał zgubił w polskim pociągu tajne mapy

Emerytowany generał USA Antonio Aguto, dowódca jednostki wspierającej Ukrainę, stracił tajne mapy wojskowe w pociągu w Polsce podczas powrotu z Kijowa. Do zdarzenia doszło w maju 2024 roku. Śledztwo Pentagonu wykazało, że generał był nietrzeźwy po wypiciu dwóch butelek gruzińskiego alkoholu i nabawił się wstrząśnienia mózgu po kilku upadkach.

Publikacja: 17.03.2026 10:44

Gen. Antonio Aguto

Foto: Public Domain/U.S. Army

Bartosz Lewicki

Wszystko miało dziać się w maju 2024 r. podczas wizyty generała w Kijowie, kiedy pełnił jeszcze rolę dowódcy zespołu SAG-U (Security Assistance Group Ukraine), jednostki koordynującej wsparcie dla Ukrainy. Kilka miesięcy po tym incydencie - w sierpniu 2024 r. - generał przeszedł w stan spoczynku.  

Co wydarzyło się po dwóch butelkach gruzińskiej czaczy? 

Według raportu Pentagonu podczas jednej z kolacji dowódca wypił dwie półlitrowe butelki gruzińskiej czaczy. To dość mocny, 40-50-procentowy alkohol. Po czaczy dowódca miał być nietrzeźwy również następnego dnia, kiedy odbywała się seria służbowych spotkań, wśród nich – z sekretarzem stanu USA Antonym Blinkenem.

Raport ujawnił, że w tym stanie dowódca upadł na ziemię co najmniej trzy razy, nabawiając się wstrząśnienia mózgu.

Pułkownik Iwan Woronycz na chwilę przed zamachem
Konflikty zbrojne
Architekt ukraińskiej operacji w obwodzie kurskim zastrzelony w Kijowie. Kreml się cieszy

Zespół SAG-U zapomniał o cylindrach z tajnymi mapami

Z kolei podczas powrotu z Kijowa do bazy w niemieckim Wiesbaden, gdzie mieściła się siedziba SAG-U, zespół generała zostawił w pociągu w Polsce zapakowane w cylindryczne opakowanie wojskowe mapy opatrzone klauzulą „tajne”. Mapy zostały odnalezione dzień później, były nietknięte. 

I choć nie on sam był odpowiedzialny za to zdarzenie – bo cylindrami z mapami opiekowali się członkowie jego zespołu – generrał Aguto wziął na siebie odpowiedzialność za ich niedopilnowanie. Miał też tłumaczyć, że otrzymał ustną zgodę od dowódcy US Army Europe na wypicie więcej niż przepisowych dwóch porcji alkoholu ze względu na „kulturowe znaczenie” picia alkoholu podczas uroczystych kolacji.

Ali Laridżani, sekretarz Najwyższej Rady Bezpieczeństwa Narodowego Iranu.
Konflikty zbrojne
Kolejny cios dla Iranu? Izrael twierdzi, że nie żyje wysoki rangą przywódca
Prezydent Donald Trump i prezydent Chin Xi Jinping. Zdjęcie archiwalne
Konflikty zbrojne
Chiny wchodzą do gry. Jest oświadczenie MSZ w sprawie kryzysu na Bliskim Wschodzie
Zniszczony w wyniku ataku powietrznego sił pakistańskich szpital w Kabulu
Konflikty zbrojne
Afganistan oskarża Pakistan o atak na szpital w Kabulu. Nie żyje 400 pacjentów
Szczątki pocisku spadły m.in. na terenie Wzgórza Świątynnego
Konflikty zbrojne
Bliski Wschód w ogniu. Atak na ambasadę USA, odłamki spadają w pobliżu świętych miejsc
