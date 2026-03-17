Raport Pentagonu: pijany generał zgubił w polskim pociągu tajne mapy

Gen. Antonio Aguto
Wszystko miało dziać się w maju 2024 r. podczas wizyty generała w Kijowie, kiedy pełnił jeszcze rolę dowódcy zespołu SAG-U (Security Assistance Group Ukraine), jednostki koordynującej wsparcie dla Ukrainy. Kilka miesięcy po tym incydencie - w sierpniu 2024 r. - generał przeszedł w stan spoczynku.
Według raportu Pentagonu podczas jednej z kolacji dowódca wypił dwie półlitrowe butelki gruzińskiej czaczy. To dość mocny, 40-50-procentowy alkohol. Po czaczy dowódca miał być nietrzeźwy również następnego dnia, kiedy odbywała się seria służbowych spotkań, wśród nich – z sekretarzem stanu USA Antonym Blinkenem.
Raport ujawnił, że w tym stanie dowódca upadł na ziemię co najmniej trzy razy, nabawiając się wstrząśnienia mózgu.
Z kolei podczas powrotu z Kijowa do bazy w niemieckim Wiesbaden, gdzie mieściła się siedziba SAG-U, zespół generała zostawił w pociągu w Polsce zapakowane w cylindryczne opakowanie wojskowe mapy opatrzone klauzulą „tajne”. Mapy zostały odnalezione dzień później, były nietknięte.
I choć nie on sam był odpowiedzialny za to zdarzenie – bo cylindrami z mapami opiekowali się członkowie jego zespołu – generrał Aguto wziął na siebie odpowiedzialność za ich niedopilnowanie. Miał też tłumaczyć, że otrzymał ustną zgodę od dowódcy US Army Europe na wypicie więcej niż przepisowych dwóch porcji alkoholu ze względu na „kulturowe znaczenie” picia alkoholu podczas uroczystych kolacji.
