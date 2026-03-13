Dowództwo Centralne USA (CENTCOM) podało, że katastrofa nie była wynikiem ostrzału ani ataku przeciwnika. W zdarzeniu brały udział dwa amerykańskie samoloty-tankowce. Jeden z nich spadł na pustynnym obszarze zachodniego Iraku, drugi bezpiecznie wylądował.

Reklama Reklama

Początkowo nie informowano o liczbie ofiar. W kolejnym komunikacie przekazano, że czterech amerykańskich żołnierzy zginęło w katastrofie. Dwie inne osoby uważane były za zaginione. Pentagon przekazał, że tożsamość ofiar nie będzie podawana publicznie przez 24 godziny po powiadomieniu najbliższych krewnych. Po godz. 15.00 czasu polskiego CENTCOM opublikowało jednak kolejny komunikat w serwisie X, w którym poinformowano, że w katastrofie zginęli wszyscy członkowie załogi.

Dlaczego KC-135 Stratotanker nie mają spadochronów?

Jak podkreśla serwis Aerospace Global News, duże samoloty tankujące, takie jak KC-135, nie posiadają spadochronów dla załóg. Zamiast tego, operacje tankowania opierają się na założeniu, że załoga pozostanie na pokładzie samolotu i w sytuacji awaryjnej podejmie próbę kontrolowanego lądowania.