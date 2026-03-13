Czy członkowie załogi KC-135 mieli szanse przeżyć? Na pokładzie nie było spadochronów

Amerykańskie wojsko poinformowało o katastrofie samolotu tankowania powietrznego KC-135 Stratotanker nad Irakiem. Nikt spośród sześciu członków załogi nie przeżył. Dlaczego nie mieli szans? Samoloty tego typu nie są wyposażone w spadochrony.

Publikacja: 13.03.2026 17:44

Samolot KC-135 Stratotanker

Foto: Chris Drzazgowski/U.S. Air Force/Handout via Reuters

Bartosz Lewicki

Dowództwo Centralne USA (CENTCOM) podało, że katastrofa nie była wynikiem ostrzału ani ataku przeciwnika. W zdarzeniu brały udział dwa amerykańskie samoloty-tankowce. Jeden z nich spadł na pustynnym obszarze zachodniego Iraku, drugi bezpiecznie wylądował. 

Początkowo nie informowano o liczbie ofiar. W kolejnym komunikacie przekazano, że czterech amerykańskich żołnierzy zginęło w katastrofie. Dwie inne osoby uważane były za zaginione. Pentagon przekazał, że tożsamość ofiar nie będzie podawana publicznie przez 24 godziny po powiadomieniu najbliższych krewnych. Po godz. 15.00 czasu polskiego CENTCOM opublikowało jednak kolejny komunikat w serwisie X, w którym poinformowano, że w katastrofie zginęli wszyscy członkowie załogi.

KC-135 Stratotanker
Konflikty zbrojne
Amerykański tankowiec powietrzny rozbił się nad Irakiem. Armia potwierdziła śmierć całej załogi

Dlaczego KC-135 Stratotanker nie mają spadochronów?

Jak podkreśla serwis Aerospace Global News, duże samoloty tankujące, takie jak KC-135, nie posiadają spadochronów dla załóg. Zamiast tego, operacje tankowania opierają się na założeniu, że załoga pozostanie na pokładzie samolotu i w sytuacji awaryjnej podejmie próbę kontrolowanego lądowania. 

Pomimo swoich rozmiarów i znaczenia, żaden z głównych samolotów-cystern na świecie nie jest wyposażony w spadochrony dla załogi. Tego typu samoloty zwykle operują z załogą składającą się z trzech lub więcej osób, w tym pilotów i operatorów tankowania, którzy pracują na stanowiskach wewnątrz kadłuba.

KC-135 Stratotanker

Foto: PAP/CTK/Josef Vostarek

W przeciwieństwie do samolotów myśliwskich wyposażonych w katapultowane fotele, duże samoloty transportowe nie mają praktycznej możliwości bezpiecznego opuszczenia samolotu w trakcie lotu. Dlaczego? Duże samoloty mają skomplikowane wnętrza, wąskie korytarze i ograniczoną liczbę punktów ewakuacyjnych. Dotarcie do spadochronu i szybkie opuszczenie samolotu w sytuacji awaryjnej byłoby niezwykle trudne – wyjaśnia Aerospace Global News.

Tankowce zazwyczaj poruszają się na wysokościach powyżej 9 km z prędkością kilkuset kilometrów na godzinę. Skok z samolotu w takich warunkach bez specjalistycznego sprzętu byłby niezwykle niebezpieczny – twierdzi serwis.

Samolot KC-135R Stratotanker ze skrzydła tankowania powietrznego 22nd ARW ląduje w swojej bazie maci
Innowacje w armiach
Stratotankery z systemem ADS-B

KC-135 kiedyś były wyposażone w spadochrony. Co się zmieniło?

Samolot KC-135 wszedł do służby w okresie zimnej wojny, kiedy procedury ewakuacyjne były nadal powszechne w wielu samolotach wojskowych pochodzących z operacji bombowych. Członkowie załogi byli szkoleni w zakresie korzystania ze spadochronów, a samolot był wyposażony w sprzęt ułatwiający im wysiadanie z samolotu w trakcie lotu. Dziesiątki lat później Siły Powietrzne USA dokonały ponownej oceny systemu.

W 2008 r. wycofano spadochrony z KC-135, uznając, że prawdopodobieństwo udanej ewakuacji z samolotu jest niezwykle niskie. Konserwacja spadochronów wymagała również regularnych przeglądów, specjalistycznego sprzętu i dodatkowego szkolenia załogi.

Przedstawiciele Sił Powietrznych ustalili, że czas i wysiłek włożony w utrzymanie zdolności spadochronowej do użycia przynoszą niewielkie korzyści w zakresie bezpieczeństwa.

Prezydent USA Donald Trump
Konflikty zbrojne
W stronę Bliskiego Wschodu lecą samoloty USA. Trump poważnie rozważa uderzenie na Iran?

Pozostanie w samolocie najbezpieczniejszym rozwiązaniem w przypadku awarii

W przypadku załóg dużych samolotów, np. tankowców, pozostanie w samolocie jest często najbezpieczniejszym rozwiązaniem w sytuacji awaryjnej.

W przeciwieństwie do mniejszych samolotów, duże samoloty transportowe są projektowane tak, aby zachować stabilność nawet przy poważnych uszkodzeniach lub w przypadku awarii systemów. Załogi często mogą kontynuować lot wystarczająco długo, aby podjąć próbę awaryjnego lądowania.

W rezultacie nowoczesne samoloty-cysterny są projektowane z myślą o kontrolowanych procedurach lądowania awaryjnego, a nie – ewakuacji w powietrzu.

Konflikt zbrojny na Bliskim Wschodzie

Foto: Infografika PAP

Wiceprezydent USA J.D. Vance i sekretarz obrony Pete Hegseth
Konflikty zbrojne
Pentagon wysyła jednostkę ekspedycyjną Marines na Bliski Wschód
Pete Hegseth i Mojtaba Chamenei
Konflikty zbrojne
Nowy najwyższy przywódca duchowy Iranu został oszpecony?
KC-135 Stratotanker
Konflikty zbrojne
Amerykański tankowiec powietrzny rozbił się nad Irakiem. Armia potwierdziła śmierć całej załogi
Szczątki pocisku, który spadł na terytorium Syrii 4 marca. Został zestrzelony, gdy zbliżał się do te
Konflikty zbrojne
Kolejna rakieta wystrzelona w stronę Turcji strącona przez obronę powietrzną NATO
