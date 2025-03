Zełenski podkreślił, że jego kraj potrzebuje gwarancji bezpieczeństwa. - To obowiązkowo musi się pojawić, aby nie dopuścić do powtórzenia wojny. Teraz, w wyniku globalnych wysiłków, możemy wszyscy razem (Władimira) Putina powstrzymać. Razem z Ameryką, razem z Europą - podkreślił.



Wołodymyr Zełenski liczy na bezwarunkowe zawieszenie broni i presję USA na Rosję

- Pragnę szczególnie podziękować stronie amerykańskiej, (Donaldowi) Trumpowi za spotkanie w Dżuddzie, to było dobre spotkanie – mówił też Zełenski nawiązując do spotkania delegacji USA i Ukrainy w Arabii Saudyjskiej (11 marca). - Spodziewamy się, że ustalenia o bezwarunkowym zawieszeniu broni zostaną zrealizowane - dodał. 11 marca w Dżuddzie Ukraina zgodziła się na propozycję USA dotyczącą 30-dniowego, bezwarunkowego zawieszenia broni. Rosja nie przyjęła jak dotąd w pełni tej propozycji - po rozmowie przywódcy Rosji Władimira Putina z prezydentem USA Donaldem Trumpem z 18 marca Rosja zgodziła się powstrzymać przez 30 dni od ataków na infrastrukturę energetyczną. Zełenski stwierdził, że liczy, iż USA będą wywierać presję na Rosję, by Moskwa zgodziła się na pełne zawieszenie broni.



- Bezwarunkowe, pełne zawieszenie broni to jeden z pierwszych kroków na drodze do pokoju. Wierzę że w tym roku wojna może się zakończyć godnym pokojem – podkreślił Zełenski. - Ale potrzebujemy gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy. Inaczej Putin znowu wróci z wojną. Od początku to jest jego celem - ostrzegł ukraiński prezydent.



Zełenski mówił też, że długofalowym celem Ukrainy będzie wstąpienie do NATO. - Razem z Ukrainą NATO może być silniejsze. Musimy działać razem na rzecz tego, by Ukraina mogła dołączyć do NATO. Nie będzie to łatwe, nie wszyscy to wspierają, ale będziemy w tym kierunku działać - zapewnił.