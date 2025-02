"The Washington Post": Europa chce wsparcia USA w kontroli zawieszenia broni na Ukrainie

Oczekiwania wobec Stanów Zjednoczonych sprecyzował minister obrony Holandii Ruben Brekelmans. W rozmowie z „The Washington Post”.

Brekelmans: Musimy mieć Stany Zjednoczone na pokładzie

Ruben Brekelmans stwierdził, że plan ewentualnego wysłania wojsk pokojowych na Ukrainę wymaga czegoś więcej niż tylko politycznego poparcia przez Stany Zjednoczone.

- Chodzi o gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy, ale jest to bezpośrednio związane z naszą obroną i odstraszaniem w ramach NATO. Dlatego musimy mieć Stany Zjednoczone na pokładzie – mówił minister. Dodał, że między krajami europejskimi toczą się dyskusje, co każdy z nich może zaoferować i w ciągu kilku tygodni muszą one przynieść efekty w postaci liczb. - To wielka układanka, z wieloma elementami, które musimy złożyć w całość - dodał.