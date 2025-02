Ukraina chce być jak Izrael. „Nie wiemy, jak to działa”

Inną gwarancją bezpieczeństwa, którą podkreślił Zełenski, jest „duża armia” porównywalna wielkością do rosyjskiej, zwłaszcza jeśli Ukraina nie będzie członkiem NATO.Podkreślił, że taka armia miałaby znaczenie także psychologiczne. - To byłby silny sygnał dla Putina – ocenił prezydent Ukrainy - Putin nie pójdzie, jeśli będzie wiedział, że przeciwko niemu stanie porównywalna armia.

Inwestycje i członkostwo w UE

Wśród gwarancji bezpieczeństwa Zełenski umieścił także inwestycje. - Myślę, że Putin nie zaatakuje rakietami fabryk, w których jesteśmy partnerami Ameryki – powiedział.



Czytaj więcej Konflikty zbrojne Urzędnik USA o odrzuceniu umowy o minerałach: Krótkowzroczna ocena doskonałej okazji Stany Zjednoczone to uznają, Rosjanie to uznają, a Ukraińcy muszą to uznać - powiedział rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego Białego Domu Brian Hughes. Rzecznik ocenił, że podpisanie umowy o wydobyciu metali ziem rzadkich z USA jest dla Ukrainy najlepszą gwarancją zabezpieczenia przed kolejną agresją Rosji.

Podkreślił także znaczenie członkostwa w UE.



- Unia Europejska jest bardzo ważna, ponieważ jest dla nas szczególnym rynkiem… A UE jest bardzo zainteresowana naszymi produktami. Musimy być na tych samych warunkach, warunkach finansowych co Unia Europejska. Chcemy być członkiem; podzielamy te same wartości, mamy podobne prawa – powiedział Zełenski i podkreślił: - To jest część naszych gwarancji bezpieczeństwa ekonomicznego, abyśmy mogli natychmiast zostać członkami UE. To również jest bardzo ważne

Zełenski: Liczą się gwarancje od sojuszników

Zełenski mówił także, że Ukraina potrzebuje takiego zjawiska, jakie miało miejsce, gdy Iran zaatakował Izrael.