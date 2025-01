Wojna w Ukrainie – Rosjanie pchają się na zachód

Mimo to prezydent Wołodymyr Zełenski uznał, że sytuacja na całym tym mocno atakowanym odcinku frontu (do Wełykiej Nowosiłki, poprzez leżący na północy Pokrowsk do Czasiw Jaru) jest poważna. Na dowódcę całego zgrupowania obronnego Chortyca mianował dotychczasowego szefa wszystkich wojsk lądowych, gen. Mychajłę Drapatego.

Kilka dni wcześniej dowódca wojsk NATO, gen. Christopher Cavoli, oceniał jednak, że Rosja nie jest w stanie dokonać znaczącego przełamania frontu, który mógłby zagrozić ukraińskiej armii.

– Nie widzę potencjału dla masowego przerwania linii obrony. To nie polityczny, tylko wojskowy punkt widzenia. To związane jest z wojskową sytuacją obu stron: efektywną obroną ukraińską i problemami sformowania przez Rosjan znaczącej siły przeznaczonej do ataku – wyjaśniał dziennikarzom na Forum w Davos.

Po wycofaniu się z Wełykiej Nowosiłki podobnie widzi sytuację Dykyj, były dowódca w oddziale Ajdar. – To, co nam obecnie utrudniało odwrót, czyli rzeczka Mokry Jały, sprawia, że dla Rosjan zdobycie Nowosiłki będzie tylko propagandowym zwycięstwem. W rzeczy samej to niezbyt duża miejscowość, ale jakoby ma strategiczne znaczenie, a jej zdobycie daje jakieś możliwości okrążenia nas. A tak naprawdę – nie. Przecież trzeba rzeczkę sforsować, a kto im pozwoli to zrobić? Faktycznie to wojskowa ślepa uliczka – powiedział.

Dokąd ruszą Rosjanie z podbitej miejscowości

Amerykański Institute for the Study of War sądzi, że rosyjskie dowództwo ma teraz trzy możliwe warianty działania. W pierwszym atakujący mogą próbować posuwać się dalej na zachód, w stronę granic sąsiednich obwodów. Ale wokół Wełykiej Nowosiłki jest wiele rzeczek i stepowych parowów, które bardzo utrudnią taki manewr, za to bardzo ułatwią obronę. Ponadto Rosjanom nie udało się do końca pokonać ukraińskiego oporu w pobliżu Kurachowego, zdobytego dwa tygodnie temu, co wiąże ich siły dalej na północy. Kolejnym wariantem jest atak bardziej na południe, na tereny obwodu zaporoskiego, ale problemy będą takie same.