Izraelczycy często atakowali cele związane z Iranem i Hezbollahem na syryjskiej ziemi, bo Moskwa, opiekunka Baszara Asada, im na to pozwalała

Teraz, po przejęciu Damaszku przez przeciwników podopiecznego Kremla, to wszystko jest nieaktualne. Izrael ma szansę wreszcie stanąć jednoznacznie po stronie Ukrainy. Nawołuje do tego największy dziennik „Haarec”, podkreślając, że to „właściwa strona”, zwłaszcza że tę drugą, rosyjską, wspiera dostawami dronów największy wróg – Iran. Trzeba dodać, że „Haarec” jest dziennikiem lewicowym i antyrządowym, ostro atakowanym przez rząd.

– Ze wszelkimi decyzjami czekamy na objęcie urzędu przez Donalda Trumpa – mówi „Rzeczpospolitej” prof. Efraim Inbar, szef konserwatywnego think tanku z Jerozolimy. Dodaje, że Izrael nie może jednak wspierać uzbrojeniem Ukrainy, bo sam go potrzebuje.

Co czeka Izrael po obaleniu dyktatora Baszara Asada w sąsiedniej Syrii?

Izrael uchodzi za jednego ze zwycięzców wydarzeń w Syrii – upadek reżimu w Damaszku to osłabienie izraelskich wrogów Iranu i Hezbollahu. Z drugiej strony, chcąc nie chcąc, pomógł syryjskim rebeliantom, likwidując w ostatnich miesiącach przywództwo libańskiej organizacji i zadając ciosy Irańczykom. Czy może się spodziewać wdzięczności od pogromców Asada z islamistyczną Hajat Tahrir asz-Szam (HTS) na czele?

Nie czekając, aż to się wyjaśni, izraelskie lotnictwo przeprowadziło w niedzielę dziesiątki nalotów na porzucone przez armię Asada arsenały i instalacje wojskowe. Skupiało się na – jak to określiły źródła w resorcie obrony cytowane przez portal The Times of Israel – broni „strategicznego znaczenia”, która mogłaby wpaść w ręce rebeliantów. Zachodnie media pisały, że kilka godzin przed ucieczką Asada Izraelczycy uderzyli w infrastrukturę związaną z asadowskim programem broni chemicznej.