Izrael zaatakował samochód WCK. "Członek organizacji pomocowej był też terrorystą"

WCK: Nie wiedzieliśmy, że nasz pracownik miał powiązania z atakiem Hamasu

Do sprawy odniosła się organizacja WCK. "Z przykrością informujemy, że pojazd przewożący pracowników World Central Kitchen został trafiony przez Izrael w Strefie Gazy. W tej chwili pracujemy, mając niekompletne informacje. Poszukujemy więcej szczegółów na ten temat" – napisano w komunikacie.

Jak zapewnia organizacja, „nie miała pojęcia, że ​​jakakolwiek osoba w pojeździe miała rzekome powiązania z atakiem Hamasu z 7 października”.

World Central Kitchen poinformowała także o wstrzymaniu swojej działalności w Strefie Gazy. „W tej niewyobrażalnej chwili nasze serca są z naszymi pracownikami i ich rodzinami” – podkreślono w komunikacie.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Polski wolontariusz zginął w Strefie Gazy. "Odpowiedzialność armii izraelskiej" Wolontariusz Damian Soból z Przemyśla jest jedną z siedmiu ofiar śmiertelnych ataku izraelskiej armii na konwój z pomocą humanitarną organizacji World Central Kitchen, który wiózł żywność dla mieszkańców Strefy Gazy.

Śmierć wolontariuszy WCK w Strefie Gazy

To nie pierwszy raz, kiedy w ostrzale izraelskiej armii zabito wolontariuszy World Central Kitchen. 1 kwietnia w Strefie Gazy zginęło ich siedmioro, w tym między innymi 35-letni Polak Damian Soból. Do wydarzenia doszło podczas dostarczania przez pracowników pomocy żywnościowej, która przybyła do Strefy Gazy kilka godzin wcześniej. Wśród ofiar byli także obywatele Australii i Wielkiej Brytanii oraz jedna osoba z obywatelstwem amerykańsko-kanadyjskim.

Po ataku WCK zawiesiła swoją działalność w Strefie Gazy. Organizacja zaapelowała również o przeprowadzanie niezależnego śledztwa w tej sprawie. Organizacja wznowiła pracę pod koniec kwietnia.