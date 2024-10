Izrael zaatakował misję pokojową ONZ. To nie pierwszy taki przypadek

We Francji mniej wina, ale Bruksela pomoże koniakom

Francja znów zmniejszyła prognozę produkcji wina w tym roku do 37,5 mln hl. Będzie to najgorszy rok od 2021 r. Druga zła wiadomość: Międzynarodowa Organizacja Winorośli i Win OIV przeniosła się z Paryża do Dijon. Dobra wiadomość: Bruksela zamierza wspierać producentów koniaku i okowit, obłożonych chińskim cłem antydumpingowym.