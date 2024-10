Przeciwnik Putina zginął podczas walki o Ukrainę. „Miał głębokie poczucie sprawiedliwości”

Młode kobiety wiedzą, że powinny wykonywać co roku USG piersi. Jednak zdecydowana większość tego nie robi – przede wszystkim z obawy przed wykryciem choroby – wynika z wywiadów etnograficznych przeprowadzonych na zlecenie Fundacji Rak’n’Roll. Rozpoczęta przez nią kampania „Coś do nich mam!”, zachęca Polki, by badania piersi stały się rutyną – tak jak wizyta u fryzjera czy kosmetyczki.