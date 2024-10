Rabin Schudrich: Izrael może pójść śladem Irlandii

Wielu uważa, że to są wojny, które Netanjahu prowadzi, aby utrzymać się u władzy, uniknąć procesu za korupcję.

Nie ma wojen, które nie miałaby aspektu politycznego. Nie znam motywacji Netanjahu, ale niezależnie od tego sytuacja była nie do utrzymania. Czy wyobraża pan sobie, że Białoruś przez lata atakuje pociskami Polskę, a ta nie reaguje? Żaden kraj tego by nie zrobił. A Izrael bardzo długu tak robił. Ale cierpliwość się wyczerpała.

W ostatnim roku podejście do wspólnoty żydowskiej zmieniło się w naszym społeczeństwie z powodu działań Izraela?

To był bardzo ciężki rok dla polskich Żydów. Żyjemy w Polsce, kochamy ją. Ale też kochamy Izrael. To nasz drugi dom. To, co tam się dzieje, bardzo nas niepokoi. Wielu z nas ma tam rodziny, bardzo bliskich przyjaciół. Tymczasem niektórzy z nas usłyszeli od swoich dotychczasowych polskich przyjaciół: nie mogę dłużej utrzymywać z tobą kontaktów, jesteś Żydem, jesteś mordercą. W pełni rozumiem, że można protestować przeciw działaniom Izraela. Jednak wielu, którzy biorą udział w takich manifestacjach po prostu nie wie, co się stało 7 października. Jest ogromny brak wiedzy.

Przez ten rok antysemityzm w Polsce się więc umocnił?

Udzielę klasycznej odpowiedzi rabina: tak i nie. Z pewnością więcej jest antysemityzmu werbalnego. Ale to dotyczy bardzo małej grupy Polaków. Jest z tym znacznie gorzej we Francji, Niemczech czy Ameryce. Po 7 października tylko raz podszedł do mnie jakiś człowiek i powiedział: wolność dla Palestyny! W czasie moich publicznych wystąpień pojawiają się pytanie o to, co robi Izraelu, ale nie są agresywne. W czasie marszu w Łodzi dla upamiętnienia likwidacji tamtejszego getta ktoś krzyknął: ludobójstwo, ludobójstwo! Ale to była jedna osoba wśród tysięcy obecnych. Trzeba więc zachować perspektywę. 1 maja naszą synagogę zaatakował koktajlami Mołotowa nastolatek powiązany ze skrajną prawicą. Ale znowu to był pojedynczy przypadek. Zdarzyło się też, że gdy dwóch żydowskich studentów na UW przechodziło koło manifestacji w obronie Palestyńczyków, ktoś się spytał, czy są z protestującymi, czy przeciw. I gdy odmówili odpowiedzi, zaczął krzyczeć: Żydzi do gazu! Mam bardzo duży szacunek dla rektora UW, który w czasie inauguracji roku akademickiego jasno powiedział, że żydowscy studenci muszą czuć się tu bezpiecznie. I odmówił zerwania współpracy z izraelskimi uniwersytetami.

To napięcie nie skończy się jednak, dopóki nie zostanie znalezione rozwiązanie polityczne, które pogodzi Palestyńczyków i Żydów.

Źródłem nadziei jest dla mnie Irlandia. Przez dziesięciolecia katolicy i protestanci nawzajem się zabijali, aż doszli do punktu, w którym uznali, że wystarczy. I doszli do porozumienia. Skoro oni mogli, to możemy i my. To jest bardzo pozytywny przykład dla Izraela, dla Żydów i Palestyńczyków.

W Irlandii Brytyjczycy podjęli jednak rokowania z terrorystami.

Irlandia to jest ogólny wzór, bez wchodzenia w szczegóły. Palestyńczykom brakuje dobrych przywódców, tym bardziej że wielu zostało zabitych przez Hamas i Hezbollah. Bill Clinton oferował Jaserowi Arafatowi 97 proc. ziem, których się domagał. A on to odrzucił! Podobnie jak to zrobił Mahmud Abbas, gdy Hillary Clinton oferowała mu jeszcze lepsze porozumienie. Wielu Palestyńczyków, którzy chcą pójść na ugodę z Izraelem, spotyka śmierć, podczas gdy jeśli ja coś powiem, co szokuje wspólnotę żydowską, jedyne, czym ryzykuję, to tym, że nie usłyszę Szabat Szalom!