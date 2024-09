Karaganow wystąpił jednak nie tylko z propozycją odpowiedzi na decyzje Zachodu, ale i w dyskusji o zmianie „jądrowej doktryny Rosji”. Domaga się on, by nowa wersja dokumentu przywróciła do użycia „najmocniejszy instrument z rosyjskiego arsenału polityki wojskowej i zagranicznej”, czyli broń atomową. – Europejczycy zupełnie stracili rozum, nie rozumieją, co robią, i zapomnieli, co to takiego wojna – mówił pod adresem europejskich państw wspierających Ukrainę.

Pekin mówi „nie” rosyjskim twardogłowym

Mimo wcześniejszych zapowiedzi zmian w doktrynie Kreml zachowuje się ostrożnie w kwestii jej poprawiania. Gdy tylko rosyjski MSZ zapowiedział prace nad zmianą dokumentu, chiński MSZ oświadczył, że „broń atomowa nie powinna być użyta, a wojna jądrowa nie powinna być prowadzona”. Dwa miesiące temu Pekin zaproponował, by wszystkie państwa posiadające ją jeszcze raz zobowiązały się, że nie użyją jej pierwsze.

Chiny w trakcie rosyjskiej wojny z Ukrainą wyrosły na głównego sojusznika Moskwy, od którego zależy ona gospodarczo. Dlatego Kreml pomija obecnie kwestię nuklearnej odpowiedzi na ukraiński atak w obwodzie kurskim czy ewentualne zwiększenie zasięgu zachodnich rakiet i pocisków przekazanych Ukrainie przez Zachód.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Politolog z Rosji apeluje o możliwość uderzenia atomowego na kraje NATO Rosja powinna jasno wyrazić swoją gotowość do wykorzystywania broni atomowej przeciwko krajom, które "wspierają agresję NATO na Ukrainie" - twierdzi rosyjski politolog Siergiej Karaganow, który kieruje Radą ds. Polityki Zagranicznej i Obronnej. Karaganow często wyraża poglądy, których Kreml nie chce przedstawiać publicznie - zauważa Reuters.

Rzadkie metale jako broń przeciw Zachodowi

W tej sytuacji Władimir Putin zaczął zastanawiać się nad innymi rodzajami odpowiedzi Zachodowi. – Nam ograniczają dostawy różnych towarów, może i my powinniśmy pomyśleć o określonych ograniczeniach. Uran, tytan, nikiel. Tylko nic tam nie robić samym sobie na szkodę – zwrócił się do premiera Michaiła Miszustina.