Nowa jednostka ma współpracować z rosyjską armią i sztabem operacji antyterrorystycznej, który nadzoruje działania rosyjskich sił w obwodzie kurskim.



Jednostka ochotników ma też dostarczać pomoc humanitarną mieszkańcom miejscowości w rejonie walk.



Ochotnicy – jak poinformował Smirnow – podpiszą sześciomiesięczne kontrakty i otrzymają „niezbędną” broń do wykonywania swoich obowiązków. Ogłoszenie o rekrutacji do ochotniczej formacji zostało opublikowane 24 sierpnia.



Jednostki ochotnicze powstają też w innych rosyjskich obwodach graniczących z Ukrainą

Rzecznik ukraińskiego zgrupowania Charków, płk Witalij Sarancew mówił, że rosyjskie władze formują też podobne jednostki ochotnicze BARS-Briańsk i BARS-Biełgorod (w dwóch innych obwodach graniczących z Ukrainą). Wszystkie te formacje mają wspomóc rosyjskie zgrupowanie wojsk „Północ”. Łącznie te trzy jednostki mają - według strony ukraińskiej – liczyć ok. 5 tysięcy żołnierzy.



ISW ocenia, że formowanie ochotniczych jednostek jest zgodne ze strategią Kremla wobec ukraińskiej ofensywy w obwodzie kurskim. Moskwa chce uniknąć skierowania do obwodu jednostek biorących udział w ofensywie w rejonie Pokrowska i Toreśka w obawie, że zwolni to tempo natarcia w Donbasie. To dlatego do obwodu kurskiego skierowano m.in. poborowych. Putin chce uniknąć też ogłoszenia kolejnej mobilizacji ze względu na obawy o nastroje w Rosji.