Lokalni urzędnicy w Deir al-Balah twierdzą, że od 16 sierpnia, kiedy Siły Obronne Izraela (IDF) zaczęły wydawać tam nakazy ewakuacji, około 250 000 osób zostało zmuszonych do opuszczenia kilku dzielnic miasta.

Sam Rose, starszy zastępca dyrektora terenowego agencji ONZ ds. uchodźców palestyńskich (Unrwa), który przebywa w Deir al-Balah, ostrzegł, że zarówno personel ONZ, jak i palestyńscy cywile „są wciskani na coraz mniejsze obszary Gazy”.

- Strefa humanitarna ogłoszona przez Izrael się skurczyła. Obecnie stanowi około 11 proc. całej Strefy Gazy — powiedział reporterom w Nowym Jorku za pośrednictwem łącza wideo. - To nie jest 11 proc. ziemi, która nadaje się do zamieszkania, do świadczenia usług, do życia. To są wydmy, to są zatłoczone obszary, gdzie ludzie żyją obok siebie, robiąc wszystko, co mogą, aby przetrwać.

Organizacja Narodów Zjednoczonych szuka rozwiązań

Pracownicy humanitarni z różnych agencji ONZ, organizacji pozarządowych i dostawców usług, wraz z rodzinami, również zostali przesiedleni w wyniku tych nakazów.

ONZ poinformowało, że nowy, wydany w niedzielę nakaz ewakuacji, który obejmował mieszkańców jednego bloku na południu miasta, wpłynął na 15 siedzib ONZ i organizacji pozarządowych, a także cztery magazyny ONZ.