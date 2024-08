Rosja wycofuje oddziały z południowej Ukrainy

Jak podaje portal POLITICO, rzecznik Sił Zbrojnych Ukrainy Dmytro Łykowicz przekazał, że Moskwa zdecydowała o wycofaniu części swoich oddziałów z południa Ukrainy i przerzuca je do obrony zaatakowanych przez Kijów obwodów.



Nie oznacza to jednak, że przerwano działania na dotychczasowych frontach. Łykowicz powiedział, że rosyjskie wojska kontynuują jednak ofensywę na Pokrowsk i w innych punktach w obwodzie donieckim, które są najgorętszymi punktami na froncie i tam Rosja robi postępy w inwazji. Rzecznik zauważył, że na południu, skąd wycofywane są oddziały do obrony głównie obwodu kurskiego, Rosjanie zgromadzili liczne siły, a liczba jednostek, które przerzucają, jest „stosunkowo niewielka”.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Ofensywa w obwodzie kurskim: Zachód nie pozwala Ukrainie używać części uzbrojenia Ukraińska armia do poniedziałkowego wieczora miała zająć 1 000 kilometrów kwadratowych terytorium obwodu kurskiego. Ofensywa na terenie rosyjskiego obwodu trwa od 6 sierpnia, a Kijów stara się uzyskać zgodę na używanie uzbrojenia, które umożliwiłoby jej rażenie celów na zapleczu nowego frontu.

Rosja bagatelizowała ukraiński atak

Rosyjscy dowódcy początkowo bagatelizowali atak na obwód kurski, twierdząc, że wojsko ma sytuację pod kontrolą. Jednak ponad tydzień później Ukraina kontroluje co najmniej 1000 kilometrów kwadratowych terytorium Rosji.



Jak ocenił Mark Galeotti, ekspert z brytyjskiego Royal United Services Institute (RUSI), wygląda na to, że do Rosji docierały pewne ostrzeżenia przed atakiem, ale sądzono, że ​​będzie on krótki i niewielki, a siły rosyjskie szybko go spacyfikują.

- Oni najwyraźniej nie traktowali tego poważnie — mówił ekspert, cytowany przez Sky News.