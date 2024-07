Mieszkający niemal na stałe w luksusowych warunkach w Katarze Hanija przybył do Teheranu we wtorek na uroczystości inauguracji nowego prezydenta Iranu. Fetowany w irańskim parlamencie był żywym symbolem walki Palestyńczyków. W Izraelu traktowany był od dawna jako „chodzący trup”. Mosad nie zdecydował się jednak na jego uśmiercenie w Katarze, z którym Izrael utrzymuje poprawne relacje.

Wybrano Teheran i to w chwili, gdy napięcie na Bliskim Wschodzie sięga apogeum. Izraelskie władze zdawały sobie doskonale sprawę, że zabicie Haniji w takim miejscu grozi odwetem, od którego już blisko do pełnoskalowej wojny w regionie. Zagadką pozostaje, czy Teheran został wybrany z premedytacją, aby sprowokować irańskie władze do nieobliczalnych działań, czy też uznano, że właśnie w Teheranie najłatwiej było przeprowadzić zamach.

Wybór należy do Teheranu

Tak czy owak, Teheran ma obecnie do wyboru bezpośredni atak na Izrael z własnego terytorium lub też ograniczenie rewanżu do działań swych sojuszniczych organizacji w regionie, zwłaszcza Hezbollahu.

– To, co się stało w Teheranie, jest wielkim upokorzenie dla Iranu. Izrael był tego w pełni świadom. Było też jasne, że ajatollahowie zdecydują się na jakiś rodzaj odwetu. W Izraelu panuje jednak przekonanie, że kraj jest świetnie przygotowany do obrony przed wszelkimi atakami – mówi „Rzeczpospolitej” Richard Dalton, były brytyjski ambasador w Iranie.