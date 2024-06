Nie chcemy wojny, ale przygotowujemy się na każdy scenariusz Jo'aw Gallant, minister obrony Izraela

Minister obrony Izraela udał się do Waszyngtonu w celu łagodzenia napięcia, które pojawiło się w relacjach USA z Izraelem po tym jak premier Izraela oświadczył, iż USA wstrzymały dostawy broni do Izraela w czasie, gdy ten walczy z Hamasem, czemu strona amerykańska gwałtownie zaprzeczyła.



USA wstrzymały jedną dostawę bomb lotniczych do Izraela w maju — chodziło o ciężkie, ważące ok. 900 kg bomby lotnicze oraz nieco mniejsze, ważące ok. 225 kg bomby. Łącznie dostawa obejmowała 3,5 tys. bomb.



Wstrzymanie dostaw bomb lotniczych było związane z rosnącą liczbą cywilnych ofiar w Strefie Gazy, co wywołało protesty m.in. na uniwersytetach w USA, a także protesty lewego skrzydła Partii Demokratycznej.



Rozmówca Reutera przyznał, że przy dostawach broni do Izraela pojawiły się „wąskie gardła związane ze skomplikowanym procesem biurokratycznym” zatwierdzania pomocy wojskowej, ale nie było to związane z żadnym celowym spowolnieniem dostaw broni. Celowo wstrzymana została jedynie jedna dostawa bomb — i one nadal nie zostały dostarczone.



Minister obrony Izraela: Nie chcemy wojny w Libanie

Gallant rozmawiał też w USA na temat konieczności rozwiązania „sytuacji w zakresie bezpieczeństwa na północy”. Jak podkreślił Izrael „nie może zaakceptować formacji wojskowych Hezbollahu” na granicy z Libanem.