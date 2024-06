Jeśli spojrzymy na wskaźnik ilości finansowania czy kredytów w gospodarce dla przedsiębiorstw w porównaniu z PKB, to w Polsce wynosi on 11 proc. Jest skrajnie niski i jesteśmy absolutnie w ogonie. Natomiast to się będzie zmieniać – mówi Lech Gałkowski, członek zarządu Santander Bank Polska, odpowiedzialny za bankowość korporacyjną.