Zakończenie wojny Izraela w Strefie Gazy? Plan Joe Bidena ma szanse powodzenia

Młody Palestyńczyk zbiera przedmioty w ruinach domu zbombardowanego przez wojsko Izraela, Nusajrat w Strefie Gazy Bashar TALEB / AFP

Stawka to los koalicji rządowej w Izraelu

– To od Ben Gewira zależy obecnie, czy plan Bidena może zostać przyjęty przez izraelski rząd, a nie tylko gabinet wojenny, w którym obaj ministrowie nie są obecni – mówi „Rzeczpospolitej” Avi Scharf z dziennika „Haarec”. W jego opinii Ben Gewir w przeciwieństwie do Smotricza nie musi się obawiać nowych wyborów po ewentualnym upadku rządu. Z sondaży wynika, że samo ugrupowanie Ocma Jehudit może liczyć na 13 mandatów w nowym parlamencie.

Inną sprawą jest, czy w wyniku nowych wyborów Beniamin Netanjahu i jego Likud musiałby pożegnać się z władzą. Na razie notowania premiera obwinianego powszechnie w Izraelu o nieskuteczne prowadzenie wojny w Gazie są na dnie. Mogą pójść w górę w zależności od tego, jak ona się zakończy.

Liban – prawdziwa przyczyna przerwania wojny w Strefie

Jak udowadnia „Haarec”, prawdziwą przyczyną chęci jej zakończenia nie jest bynajmniej sytuacja w Strefie Gazy, lecz to, co dzieje się na granicy z Libanem, skąd na Izrael sypią się rakiety Hezbollahu. Spowodowało to wysiedlenie dziesiątków tysięcy mieszkańców po izraelskiej stronie granicy i utworzenie liczącej 10–15 km niezamieszkałej strefy buforowej.

Normalizacja sytuacji w tym regionie byłaby możliwa w drodze zwycięskiej, pełnoskalowej wojny z proirańskim Hezbollahem. Dysponuje on jednak ogromnym arsenałem rakiet, mogących wyrządzić szkody w państwie żydowskim. – Jedyną drogą do opanowania sytuacji w tym regionie jest doprowadzenie do normalizacji w Strefie Gazy – mówi Avi Sharf, przypominając, że w czasie dwutygodniowego zawieszenia tam broni Hezbollah też wstrzymał ostrzał Izraela.