Maria Zacharowa: USA prowadzą wojnę hybrydową przeciw Rosji

- Działania USA jako faktycznej strony konfliktu spotkają się z bezwarunkowym i zdecydowanym odporem, a coraz głębsze pogrążanie się Waszyngtonu w wojnie hybrydowej przeciwko Rosji okaże się równie upokarzającym fiaskiem dla Stanów Zjednoczonych, jak swego czasu w Wietnamie i Afganistanie - oświadczyła Maria Zacharowa, której wypowiedź przytoczyło Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rosji.

Zacharowa oceniła, że przed listopadowymi wyborami prezydenckimi w USA Biały Dom nie stawia już na "mityczne zwycięstwo Kijowa", lecz na to, by Siły Zbrojne Ukrainy wytrzymały do terminu głosowania i nie zepsuły wizerunku prezydenta Joe Bidena. Według rzeczniczki rosyjskiej dyplomacji, Partia Republikańska poparła pomoc dla Ukrainy, ponieważ znaczna część środków trafi do amerykańskiego kompleksu wojskowo-przemysłowego.

Maria Zacharowa oświadczyła też, że cele i zadania "specjalnej operacji wojskowej", jak Kreml nazywa inwazję na Ukrainę, zostaną w pełni osiągnięte.

Amerykańska pomoc dla Ukrainy

Amerykańska Izba Reprezentantów przegłosowała w sobotę ustawę o pomocy Ukrainie, co kończy trwający kilka miesięcy impas w tej sprawie. Projekt poparli wszyscy obecni na sali kongresmeni demokratów (210) oraz 101 z 213 republikanów.