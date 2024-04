Wołodymyr Zełenski o ataku na elektrociepłownię: Skończyły nam się rakiety

W ostatnim czasie, mniej więcej od połowy marca, Rosja nasiliła ataki rakietowe oraz przeprowadzane za pomocą dronów na obiekty infrastruktury energetycznej na Ukrainie. To drugi zmasowany atak na ukraiński system energetyczny od początku rozpoczętej w lutym 2022 r. inwazji.

Podczas uderzenia z 11 kwietnia zaatakowane zostały cele w sześciu obwodach Ukrainy. Elektrociepłownia Trypilska miała moc 1800 MW, była głównym źródłem energii elektrycznej dla największego miasta Ukrainy, Kijowa, a także dla obwodów kijowskiego, żytomierskiego i czerkaskiego. Po ataku mieszkańcy Kijowa zostali wezwani przez szefa koncernu Yasno, dostarczającego prąd do miasta, do oszczędzania prądu w godzinach wieczornych do końca roku.

W wyniku ostatnich ataków Ukraina straciła około 7 gigawatów mocy wytwórczych, główne elektrociepłownie oraz możliwości przesyłowe zostały znacznie uszkodzone.

Przedstawiciele władz w Kijowie wielokrotnie apelowali do zachodnich sojuszników Ukrainy o dostarczenie systemów obrony powietrznej oraz amunicji do nich. Ukraina twierdzi, że potrzebuje 25 systemów Patriot do ochrony swojego terytorium. W poniedziałek Wołodymyr Zełenski zwrócił uwagę, że podczas niedawnego odwetowego ataku Iranu na Izrael, izraelskim siłom w strącaniu nadlatujących dronów i rakiet pomogli sojusznicy m.in. z USA, Wielkiej Brytanii i Jordanii.