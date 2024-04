Joe Biden oburzony atakiem Izraela, w którym zginął Polak

Biden wezwał Izrael do podjęcia większych wysiłków na rzecz ochrony pracowników organizacji pomocowych w Strefie Gazy, w której trwa izraelska operacja wojskowa będąca reakcją ataku Hamasu na Izrael z 7 października.



Joe Biden o ataku Izraela na konwój z pracownikami humanitarnymi: To nie jest odosobniony incydent

Prezydent USA wezwał, by śledztwo Izraela ws. ataku na pracowników World Central Kitchen było „szybkie” i by jego wyniki zostały upublicznione. Biden dodał, że śledztwo musi wskazać odpowiedzialnych za atak.



- Co jeszcze bardziej tragiczne, to nie jest odosobniony incydent — powiedział prezydent USA. - To jeden z najgorszych konfliktów (...) jeśli chodzi o to jak wielu pracowników organizacji pomocowych zginęło — dodał.



W ataku na konwój z pracownikami WCK zginęli obywatele Australii, Wielkiej Brytanii, Polski, a także osoba mająca podwójne obywatelstwo — USA i Kanady.