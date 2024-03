Żyd, który okazuje sympatię i którego pociąga duch nacjonalizmu, przenikający kierownictwo reżimu w Kijowie Dmitrij Pieskow o Wołodymyrze Zełenskim

- Jeśli chodzi o to czy jest możliwe powiedzieć 'w ten czy inny sposób' (zamachowcy są powiązani z Ukrainą - red.): można powiedzieć to w taki sposób, w jaki się chce. I obserwatorzy oraz analitycy prawdopodobnie mogą sobie na to pozwolić. Ale (...) w czasie, gdy trwa śledztwo, władze nie mogą sobie pozwolić na jakiekolwiek oświadczenie w tej sprawie. Chociaż zalecałbym bardzo uważnie przeczytać ponownie oświadczenia Władimira Putina z ostatnich dwóch dni. W tym kontekście są one bardzo ważne — stwierdził Pieskow.



Dmitrij Pieskow o Wołodymyrze Zełenskim: Szczególny Żyd

Pieskowa zapytano też czy Kreml dopuszcza możliwość, że władze w Kijowie współpracowały z islamistami biorąc pod uwagę, że na czele państwa stoi Żyd (Wołodymyr Zełenski jest Ukraińcem pochodzenia żydowskiego — red.).



- Szczególny Żyd, Żyd, który okazuje sympatię i którego pociąga duch nacjonalizmu, przenikający kierownictwo reżimu w Kijowie. Można to powiedzieć dość jasno, biorąc pod uwagę fakty i oświadczenia — stwierdził rzecznik Kremla.



25 marca Pieskow odmówił komentarza ws. wiarygodności doniesień, że w zamach pod Moskwą było zaangażowane tzw. Państwo Islamskie — również wtedy rzecznik Kremla podkreślał, że śledztwo w tej sprawie nadal trwa.