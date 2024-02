- Tak jest, świat zmienia się w poligon dla globalnej konfrontacji — stwierdził białoruski przywódca.



- Widzicie co się dzieje na Bliskim Wschodzie. Groźby użycia broni atomowej formułowane są już otwarcie. Całe miasta są ścierane z powierzchni ziemi wraz z cywilami. I okazuje się, że może to się stać bez podpadania pod sankcje, bez stawania się wyrzutkiem w oczach tzw. cywilizowanego społeczeństwa, dzierżyciela „prawdziwych” wartości demokratycznych — mówił Łukaszenko nawiązując do wojny Izraela z Hamasem.



Jesteśmy obecnie w epicentrum przedłużającego się dużego, wojskowo-politycznego kryzysu przy użyciu metod odstraszania tak starych jak świat Aleksandr Łukaszenko, białoruski dyktator

- Sytuacja nie jest spokojniejsza na europejskim kontynencie, w tym w pobliżu granic Białorusi. W bezpośrednim sąsiedztwie Białorusi i Rosji ok. 32 tys., żołnierzy sil USA i NATO stacjonuje w ramach części działań Sojuszu w Europie — kontynuował białoruski przywódca.



- To ponad tysiąc jednostek pojazdów opancerzonych, ok. 160 zestawów artyleryjskich i moździerzy, 235 samolotów i śmigłowców. To co najmniej demonstracja siły — dodał.