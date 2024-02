Kanada wzywa Izrael do zmiany planów. „Atak na Rafah byłby niszczycielski”

Izrael zapowiada, że planuje zaatakować Rafah – ostatnie stosunkowo bezpieczne miejsce w enklawie, do którego uciekło ponad milion wysiedleńców.

Ewakuacja i zniszczenie Rafah?

Biuro premiera Benjamina Netanjahu chce, aby wojsko ewakuowało Rafah, a następnie zniszczyło cztery bataliony Hamasu, które jego zdaniem są tam rozmieszczone.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Milion Palestyńczyków szturmujących granicę z Egiptem. Czy to cel Izraela? Premier Beniamin Netanjahu za wszelką cenę chce wysłać armię do pełnego uchodźców Rafah na południu Strefy Gazy. Na włosku zawisło porozumienie Izraela z Egiptem. Nie ma ważniejszego w regionie.

– Jestem bardzo zaniepokojona tym, co dzieje się w Gazie, w szczególności w Rafah. Operacja byłaby niszczycielska i destrukcyjna dla Palestyńczyków oraz wszystkich osób szukających schronienia – powiedziała minister spraw zagranicznych Kanady Melanie Joly. – To, o co prosi ich rząd Netanjahu, czyli o ponowne opuszczenie kraju, jest niedopuszczalne. Nie mają dokąd pójść i dlatego właśnie teraz musimy zaprzestać przemocy – dodała. Powtórzyła też kanadyjskie wezwania do zrównoważonego zawieszenia broni i uwolnienia zakładników.

Justin Trudeau zaostrza ton

Joly zapowiedziała, że w Waszyngtonie będzie prowadzić rozmowy z sekretarzem stanu USA Antonym Blinkenem. Z kolei premier Justin Trudeau twierdzi, że Izrael ma prawo do obrony po ataku Hamasu, ale stopniowo zaostrza swój ton w miarę wzrostu liczby ofiar śmiertelnych wśród ludności cywilnej w Gazie.