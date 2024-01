Duma spyta francuski parlament czy ten wie, że Francuzi walczą na Ukrainie

Tak wyglądała sytuacja na froncie na Ukrainie w 694 dniu wojny PAP

Wiaczesław Wołodin martwi się czy Francuzi wiedzą, że ich najemnicy walczą na Ukrainie

Wołodin we wpisie w serwisie Telegram podkreślił, że francuskie prawo zabrania posługiwania się najemnikami i dodał, że „ważne jest, aby (francuscy parlamentarzyści) byli świadomi, że ktoś, naruszając to prawo, wysyła bojowników, by walczyli na Ukrainie”.



Duma ma zwrócić się z pytaniem do francuskiego parlamentu w czasie następnego posiedzenia, które odbędzie się 23 stycznia — wynika z informacji przekazanej przez Wołodina.



W czwartek Rosja poinformowała, że wezwała francuskiego ambasadora do MSZ w związku z doniesieniami o francuskich najemnikach w Charkowie.



- Ambasador Francji Pierre Lévy został wezwany do Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rosji w związku ze zniszczeniem przez rosyjskie siły zbrojne tymczasowego punktu rozmieszczenia zagranicznych bojowników w Charkowie, wśród których było kilkudziesięciu Francuzów — powiedziała w czwartek rzeczniczka MSZ Maria Zacharowa, cytowana przez agencję TASS.