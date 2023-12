Atak rakietowy na ambasadę USA w Iraku

Eksplozje rozległy się w pobliżu ambasady USA w Iraku ok. 4 rano.



To pierwszy atak na placówkę dyplomatyczną USA na Bliskim Wschodzie po 7 października, gdy rozpoczęła się wojna Izraela z Hamasem. Wcześniej atakowane były cele wojskowe związane z obecnością żołnierzy USA w regionie.



W odpowiedzi na ataki na swoich żołnierzy USA przeprowadziły powietrzne ataki odwetowe, w których zginęło 15 bojowników w Iraku i do 7 w Syrii.



Rzecznik ambasady USA: Rezerwujemy sobie prawo do samoobrony

Rzecznik ambasady USA w Bagdadzie wezwał władze Iraku, by zrobiły co w ich mocy, by chronić obiekty dyplomatyczne.



Jak dodał przedstawiciel ambasady USA "rezerwują sobie prawo do samoobrony", co może być zapowiedzią ataku odwetowego.



W Iraku stacjonuje obecnie ok. 2,5 tys. żołnierzy USA.