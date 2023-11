Gastarbeiterzy z dalekiej Azji. Zapomniani zakładnicy Hamasu odzyskują wolność

Czytaj więcej Konflikty zbrojne MSZ: Obywatelka Polski wśród uwolnionych przez Hamas Obywatelka Izraela posiadająca także paszport Polski została uwolniona w piątek wraz z innymi zakładnikami Hamasu - podało polskie MSZ w komunikacie.

W Izraelu było do dnia ataku około 30 tysięcy obywateli Tajlandii, z tego prawie jedna piąta w pasie przy granicy z Gazą. 32 z nich zginęło. Prawie drugie tyle zaginęło lub zostało uprowadzonych. Jeszcze niedawno źródła izraelskie informowały o 25 tajlandzkich zakładnikach, ostatnio liczba ta wzrosła do 27, a nieoficjalnie nawet do 29. 14 z nich odzyskało już wolność, czterech w ogóle nie było na znanej wcześniej liście uprowadzonych. Wśród uwolnionych jest też Taj, który nie zbierał owoców, ale opiekował się starszym Izraelczykiem w kibucu Nir Oz. Opiekunem był też jedyny uwolniony Filipińczyk Gelienor Pacheco (los drugiego zaginionego 7 października jest nieznany).

Oddzielne negocjacje z pośrednictwem Kataru, Egiptu i nie tylko

Negocjacje w sprawie uwolnienia obywateli Tajlandii toczyły się z dala od kamer i oddzielnym trybem niż te w sprawie obywateli Izraela, posiadających też często paszporty innych krajów.

Jak się teraz opisują czołowe międzynarodowe media, rząd tajlandzki przeprowadził wiele spotkań w Katarze i Egipcie, a nawet w Iranie - tam doszło do dwugodzinnych rozmów z przedstawicielami Hamasu. Wśród zasłużonych dla uwolnienia w Bangkoku wymieniono też Malezję i Czerwony Krzyż.

Za kluczowy moment uchodzi wizyta szefa tajlandzkiego MSZ w katarskiej Dausze 31 października, wtedy, jak podała agencja Reuters, zaczęły się oddzielne negocjacje z Hamasem w sprawie uprowadzonych Tajlandczyków.

- Wszyscy są zdrowi. Nikt nie potrzebował pilnej pomocy lekarskiej. Wszyscy mówią i chodzą normalnie - cieszył się w nocy z soboty na niedzielę, tuż po uwolnieniu kolejnych czterech obywateli swojego kraju premier Tajlandii Srettha Thavisin na X (dawniej Twitter).