Premier Irlandii: Działania Izraela coraz bardziej przypominają zemstę, a nie samoobronę

Służby medyczne w Strefie Gazy twierdzą, że od czasu rozpoczęcia przez Izrael nalotów na enklawę zamieszkiwaną przez ponad 2,3 mln ludzi w odwecie za atak terrorystów Hamasu, zginęło co najmniej 9061 osób, głównie cywilów.

- Jestem głęboko przekonany, że... Izrael ma prawo się bronić, ma prawo zaatakować Hamas, by nie mogli oni tego zrobić ponownie - powiedział Varadkar dziennikarzom podczas wizyty w Korei Południowej.

- To, co widzę w tej chwili, to nie tylko samoobrona. Wygląda to na coś bardziej zbliżonego do zemsty - ocenił premier Irlandii.

Premier Irlandii krytykuje działania Izraela w Strefie Gazy

- To nie jest sytuacja, w której powinniśmy się znajdować. I nie sądzę, że w ten sposób Izrael zagwarantuje przyszłą wolność i przyszłe bezpieczeństwo - dodał.