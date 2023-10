Izrael ewakuuje mieszkańców z miasta przy granicy z Libanem

Ministerstwo Zdrowia Izraela wydało rano komunikat, z którego wynika, że 301 osób rannych w ataku Hamasu na Izrael pozostaje w szpitalach, w tym 48 jest w stanie ciężkim a 173 - umiarkowanym.



Łącznie do szpitali w Izraelu trafiły 4 834 osoby ranne w ataku Hamasu na Izrael. W ataku zginęło ok. 1 400 mieszkańców Izraela, a 203 zostało uprowadzonych przez Hamas do Strefy Gazy.