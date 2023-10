Ostatni spór dotyczący wydatków w Izbie Reprezentantów zmusił spikera Partii Republikańskiej Kevina McCarthy’ego do ustąpienia ze stanowiska. Według dwóch osób zaznajomionych z dyskusjami jego odejście może utrudnić Bidenowi dalsze zwracanie się do Kongresu o okresowe uzupełnianie wydatków, co wymusi zmianę podejścia.

Czytaj więcej Polityka USA. Kevin McCarthy odwołany ze stanowiska spikera Izby Reprezentantów Po raz pierwszy w historii Izba Reprezentantów amerykańskiego Kongresu odwołała ze stanowiska urzędującego spikera. Kevin McCarthy został odwołany po 9 miesiącach piastowania tej funkcji.

Urzędnik amerykańskiej administracji powiedział "The Telegraph", że Biały Dom „nie podejmuje żadnych decyzji dotyczących tego, czy zrealizować jeden duży pakiet ani jaka miałaby być jego wartość” do czasu wyborów następcy McCarthy’ego, które mają się rozpocząć w środę.

„Jednorazowa” ustawa dotycząca wydatków na Ukrainę spotkałaby się ze sprzeciwem części Republikanów i może wymagać od Bidena ustępstw w sprawie kontroli granicznej i innych żądań prawicowych polityków, w zamian za poddanie jego wniosku pod głosowanie przez nowego spikera . Ruch prawdopodobnie przejdzie

Jeśli głosowanie dotrze do Izby Reprezentantów, prawdopodobnie zostanie ono przyjęte przy poparciu prawie wszystkich Demokratów i około połowy przedstawicieli Republikanów. Finansowanie Ukrainy ma także poparcie zdecydowanej większości senatorów.

Prezydent Joe Biden planuje ważne przemówienie ws. Ukrainy

- Prezydent planuje ważne wystąpienie na temat Ukrainy, w którym spróbuje zjednoczyć Amerykę w kwestii tego, dlaczego wspieranie Ukrainy jest tak ważne i jaka jest tego stawka – powiedział urzędnik administracji Bidena. - Bezpośrednio odniesie się do krytyki dotyczącej finansowania Ukrainy i odeprze ją.