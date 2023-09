Trwa ucieczka tysięcy Ormian z Karabachu. Zwycięski Azerbejdżan chce kolejnych zdobyczy

– Nasz Karabach już nie istnieje – mówi dziennikarzom Grigori, który po ormiańskiej stronie granicy wypatruje wśród sunących samochodów swojej rodziny.

Premier Armenii Nikol Paszynian już zdążył ostrzec przed „czystką etniczną” w Karabachu – zarówno w telewizyjnym orędziu, jak i na spotkaniu z wysłannikami Waszyngtonu. Ale eksperci uważają, że żadnemu z „wielkich graczy” nie zależy na całkowitym exodusie Ormian z Karabachu. – Armenia nie ma zasobów, pozwalających na rozmieszczenie tylu uciekinierów. Jakich obietnic by nie składał Paszynian, to gigantyczne wyzwanie. Także Azerbejdżan nie chce wyglądać jak państwo talibów, przed którym uciekają ludzie, byle uratować życie. A Rosja, jej siły pokojowe chcą pokazać, że są efektywne, kogoś chronią, żeby był ładny obrazek w telewizji, żeby nie mówiono, że ich misja poniosła klęskę – wyjaśnia Kiriłł Kriwoszejew z Centrum Carnegie Berlin.

35 lat wojny o Karabach

Ormianie, zarówno z Karabachu, jak i z Armenii, powszechnie oskarżają Kreml, że nie wywiązał się ze swoich zobowiązań. Po 44-dniowej wojnie we wrześniu 2020 roku, przegranej przez Ormian, Rosja wystąpiła jako mediator i wysłała do Karabachu swoje oddziały jako siły pokojowe. Teraz, przy kolejnym ataku Azerów, w ogóle one nie zareagowały, mimo że same stały się ofiarą kilku azerskich ostrzałów. – Co takiego Azerbejdżan i (popierająca go – red.) Turcja obiecały Kremlowi za jego bezczynność? – pytał jeden z zachodnich ekspertów. Opinia o jakichś ustępstwach wobec Moskwy ze strony Baku i Ankary w zamian za wolną rękę w Karabachu jest powszechna, ale nikt nie wie, na czym one mogłyby polegać.

Jednodniowy azerski atak 19 września był ostatnim na razie etapem wojny, ciągnącej się od 1989 roku. Wtedy, jeszcze w granicach ZSRR, Ormianie ogłosili niepodległość eksklawy, formalnie wchodzącej w skład Azerbejdżanu jako „obwód autonomiczny”. Na początku lat 90., już po rozpadzie Związku Radzieckiego, Ormianie pobili azerską armię, obronili Karabach, ale i zajęli prawie jedną trzecią Azerbejdżanu, głównie rejony leżące między eksklawą a Armenią. Wtedy to Azerowie uciekali z okupowanych terenów, prawie pół miliona osób.

Żadne jednak państwo nie uznało niepodległości Karabachu, nawet Armenia. Wszyscy formalnie uważali eksklawę za część Azerbejdżanu. A upokorzone Baku zaczęło szykować się do rewanżu. We wrześniu 2020 roku jego armia pobiła Ormian, odzyskała okupowane przez nich rejony Azerbejdżanu, izolując eksklawę od Armenii, ale i zajęła około połowy samego Karabachu, w tym jego historyczną stolicę Szuszę.