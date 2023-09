Niemieckie rakiety Taurus dla Ukrainy. Bundestag: Scholz jedynym, który się sprzeciwia

Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 558 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. W nocy z 3 na 4 września Rosjanie zestrzelili drony nad Morzem Czarnym i obwodem kurskim.

"W tej chwili" nie chce on dostarczyć Taurusów. "W tej chwili" na Ukrainie wciąż giną ludzie. Na co on czeka? Co robi kanclerz na Boga? Tylko on blokuje tę decyzję w koalicji. To nieodpowiedzialne" - napisała Marie-Agnes Strack-Zimmermann na portalu społecznościowym X (dawniej Twitter).

Szefowa Komisji Obrony Bundestagu w ten sposób skomentowała artykuł, który ukazał się w dzienniku "Bild". Dziennikarze poinformowali, że władze Niemiec nadal nie ufają Ukraińcom w kwestii możliwego zaatakowania Rosji.

Jednocześnie nieokreślony w artykule ukraiński urzędnik powiedział "Bildowi", że jest to "kolejna wymówka ze strony Niemiec". - Ciągle słyszymy te wymówki - powiedział.