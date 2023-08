Rosjanie wysłają Ukraińców na wojnę z własną ojczyzną

Uczniowie stają się kadetami

Nastolatkowie z okupowanych terenów trafiają też do innych rosyjskich regionów. Pod koniec lipca ukraińskie media informowały, że około 80 nieletnich z okupowanego obwodu ługańskiego wywieziono do obozu znajdującego się na poligonie należącym do jednej z rosyjskich akademii wojskowych w obwodzie kostromskim. W Kijowie twierdzą, że w lipcu z okupowanego obwodu ługańskiego do „kozackiej szkoły kadetów” w rosyjskiej Kałmucji wywieziono aż 280 ukraińskich uczniów.

Wygląda na to, że ukraińską młodzież na okupowanych terenach Rosjanie przygotowują nie tylko do służby w armii, ale i do pracy w rosyjskich organach władzy. Kilka dni temu rosyjski portal Werstka wspólnie z projektem „Kidmapping” (poszukuje wywiezionych do Rosji i na Białoruś ukraińskich dzieci – red.) opublikował wyniki śledztwa dziennikarskiego, z którego wynika, że rosyjski Komitet Śledczy starannie wybiera kandydatów (badając np. historię rodziców) wśród ukraińskich dzieci i wciela ich do własnych szkół kadeckich.

Niezależnym rosyjskim dziennikarzom udało się ustalić, że od września ubiegłego roku 40 młodych Ukraińców z okupowanych terenów uczy się w szkołach kadeckich Komitetu Śledczego w Petersburgu, Moskwie i Wołgogradzie. Z kilkoma dziennikarzom udało się porozmawiać. Jedni zgodzili się wyjechać do Rosji, bo nie mają rodziców. Inni chcieli uciec do Moskwy. Niektórym z nich szef Komitetu Śledczego Aleksandr Bastrykin osobiście już wręczył rosyjski paszport. Mają być przyszłymi śledczymi w ich okupowanych przez Rosjan miastach nad Dnieprem.