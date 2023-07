To była świetna decyzja, żeby otworzyć polskie szkoły dla ukraińskich dzieci, natomiast nie oznacza to stworzenia dla nich odpowiednich warunków - podkreśla w rozmowie z Jackiem Nizinkiewiczem Piotr Sasin, dyrektor krajowy i prezes zarządu CARE International in Poland, mówiąc o akcji charytatywnej w ramach której wylicytować można spotkanie z muzykami Depeche Mode. Pieniądze z aukcji przekazane zostaną na pomoc naszym wschodnim sąsiadom.