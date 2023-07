W ubiegłym tygodniu prezydent USA Joe Biden deklarował, że jest gotów do wymiany więzionych w Rosji rodaków. Problem polega na tym, że skazani w USA Rosjanie, na których najbardziej zależało Kremlowi, już powrócili do domu. W ubiegłym roku do USA powrócił Trevor Reed, oskarżony o bójkę z policją w Moskwie i skazany na dziewięć lat łagrów. W zamian Amerykanie musieli uwolnić rosyjskiego pilota Konstantina Jaroszenkę, skazanego na 20 lat więzienia za przemyt kokainy z Ameryki Południowej do Liberii i Ghany (stamtąd część trafiała do USA).

Kilka miesięcy później USA uwolniły najsłynniejszego rosyjskiego handlarza bronią Wiktora Buta w zamian za uwolnienie koszykarki Brittney Griner, którą Rosjanie oskarżyli o posiadanie substancji narkotycznej i skazali na dziewięć lat więzienia.

Z relacji mediów zachodnich wynika, że tym razem Moskwa domaga się uwolnienia oskarżanego w USA o przestępstwa cybernetyczne Władisława Kluszina i skazanego na dożywocie w Niemczech Wadima Krasikowa, który w 2019 r. w Berlinie zamordował Zelimchana Changoszwilego walczącego przeciwko Rosji w II wojnie czeczeńskiej.

„Zdrajców” przybywa

Specjalny sprawozdawca ONZ ds. sytuacji praw człowieka w Rosji alarmuje, że w kraju Władimira Putina lawinowo rośnie liczba spraw karnych dotyczących „zdrady państwa”. W ubiegłym roku podobne zarzuty usłyszało 16 osób, a w ciągu zaledwie sześciu miesięcy bieżącego roku zatrzymano już 43 osoby.

Kilka dni temu w obwodzie orłowskim zatrzymano mężczyznę i oskarżono o „zdradę państwa” za to, że wpłacał pieniądze do organizacji wspierających ukraińską armię. Ten sam zarzut pod koniec czerwca usłyszał inny Rosjanin w obwodzie amurskim. Dorzucił się do zakupu dronów dla Ukrainy.