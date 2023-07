Firmy Jewgienija Prigożyna od czasu puczu otrzymały kontrakty warte niemal 12 mln dol.

Tymczasem rosyjski koncern medialny RTVI podaje, że firmy związane z Jewgienijem Prigożynem otrzymały dziewięć rządowych kontraktów od rosyjskich podmiotów, wartych 1,064 mld rubli (ok. 11,8 mln dolarów) już po 24 czerwca, gdy doszło do buntu Prigożyna. Największy taki kontrakt miał zostać zawarty przez firmę Prodfutservis i Ministerstwo Edukacji obwodu moskiewskiego i dotyczył dostawy posiłków do szkół w latach 2023-2025. Wartość kontraktu to ok. 705 mld rubli (ok. 7,8 mln dolarów).



Inni klienci firm Prigożyna to podmioty publiczne, takie jak szpitale podległe moskiewskiemu Departamentowi Zdrowia i Centrum Medycyny i Zdrowia Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Podmioty te podkreślają, że nie odnotowały żadnych skarg dotyczących usług cateringowych świadczonych przez firmy Prigożyna, więc nie zrywają z nimi kontraktów.

ISW zastrzega, że nie jest jasne czy Prigożyn jest nadal powiązany z firmami, o których mowa.

"Wall Street Journal": Trwają czystki w rosyjskiej armii

Think tank pisze też o przebiegającej "po cichu" czystce w rosyjskiej armii - "Wall Street Journal" 13 lipca pisał, że rosyjskie władze miały zatrzymać co najmniej 13 wysokich rangą oficerów, a zawiesiły lub zwolniły ze służby 15 kolejnych po buncie Grupy Wagnera. Wśród zatrzymanych ma być m.in. gen. Siergiej Surowikin, dowódca Sił Powietrzno-Kosmicznych Federacji Rosyjskiej oraz były wiceminister obrony, gen. Michaił Mizincew.